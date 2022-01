Nazywana ikoną śląskiej piosenki Teresa Werner debiutowała jako 16-latka w Zespole Pieśni i Tańca "Śląsk", z którym występowała na całym świecie. Pojawiła się m.in. na Broadwayu i w Carnegie Hall w Nowym Jorku.

W 2011 r. rozpoczęła swoją karierę solową, wydając płytę "Spełnić marzenia" promowaną singlem "Miłość jest piękna" ( sprawdź! ).

W krótkim czasie Werner zdobyła sporą popularność na Śląsku, regularnie zdobywając tytuł wykonawcy roku regionalnej telewizji TVS.

Do największych przebojów wokalistki należą m.in. "Dałabym ci dała", "Miłość jest piękna", "Szczęśliwi we dwoje" ( posłuchaj! ), "Kocham swoje morze" ( posłuchaj! ), "Spełnić marzenia" ( posłuchaj! ), "Trzeba zacząć żyć" i "Miłość to nie zabawa". Teledyski do tych piosenek zebrały po kilka-kilkadziesiąt mln odsłon.

Kim jest córka Teresy Werner?

Teresa Werner ma córkę Joannę, będącą owocem jej pierwszego małżeństwa.



Joanna Garbos, bo tak nazywa się córka Teresy Werner, była nauczycielem akademickim na Politechnice Częstochowskiej, jednak później zdecydowała się na pracę w firmie farmaceutycznej.



"Staram się telefonicznie łączyć w wolnym czasie z córką, która mieszka w Częstochowie, z moją kochaną Asią. Jestem z niej tak dumna. Jak tylko o niej mówię, to się wzruszam. Ona też jest ze mnie dumna i jestem wdzięczna, że docenia to, co robię" - mówiła o córce w "Dzień Dobry TVN" gwiazda śląskiej piosenki.



Partner Asi, Beppe, jest Włochem.



"Dzisiaj mój dom jest na wskroś nowoczesny, tak jest też urządzony. Trudno doszukiwać się tego wszystkiego co było w domu mojej babci, czy mamy. Tym bardziej, że łączy tradycję dwóch narodów, ze względu na obecność partnera mojej córki Asi, który jest rodowitym Włochem" - mówiła Annie Rzążewskiej w wywiadzie dla Interii Teresa Werner.



Pasją Joanny są podróże oraz konie, co widać choćby na Instagramie kobiety.



Teresa Werner - życie prywatne

Od 2010 r. mężem pani Teresy jest Wiesław Werner. Wokalistka z pierwszego małżeństwa ma córkę Joannę. Jazda konna jest największą pasją Joanny. W teledysku "Warto żyć" możemy zobaczyć, że w siodle znakomicie czuje się również Teresa Werner.



- Mój mąż to spokojny, zrównoważony człowiek, towarzyszy mi niemal we wszystkich projektach - podkreśla wokalistka w rozmowie z Interią.



