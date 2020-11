Teresa Werner i jej mąż Wiesław Werner. Ile musiał o nią zabiegać?

Gwiazda śląskich szlagierów i prowadząca "Koncertu życzeń" w Polo TV Teresa Werner zdradziła, że jej drugi mąż starał się o nią kilka lat.

Na początku października na antenie Polo TV pojawił się program "Koncert życzeń z Teresą Werner". Razem z Teresą Werner prowadzi go prezenter Polo TV - Maciej Smoliński.

W trakcie programu, widzowie mogą składać swoim bliskim SMS-owe życzenia.

Gwiazda śląskiej piosenki ostatnio udzieliła wywiadu "Na Żywo", w którym opowiedziała nieco więcej o swoim życiu prywatnym.

Od 2010 r. mężem pani Teresy jest Wiesław Werner. Wokalistka z pierwszego małżeństwa ma córkę Joannę.

"Od pierwszego momentu, gdy spotkałam Wiesława, wyczułam, że to właściwy dla mnie mężczyzna. Wiedziałam, że on przyjmuje mnie taką, jaką jestem, i nie będę musiała kryć swoich wad. To ważne" - podkreśla.

Teresa Werner ujawniła, że jej przyszły mąż dopiero po kilku latach zdecydował się zaprosić ją na kawę.

"Uważał, że jestem dla niego nieosiągalna. Dopiero później, po dłuższej znajomości przekonał się, że mogę odwzajemniać jego uczucie" - wspomina.

Wiesław Werner jest najbardziej zazdrosny o zdjęcia, które jego żona pokazuje w sieci. "Zawsze doradza mi, by pokazywać w internecie te, na których jestem zasłonięta" - mówi pani Teresa w "Na Żywo".



Nazywana ikoną śląskiej piosenki Teresa Werner debiutowała jako 16-latka w Zespole Pieśni i Tańca "Śląsk", z którym występowała na całym świecie. Pojawiła się m.in. na Broadwayu i w Carnegie Hall w Nowym Jorku.

W 2011 r. rozpoczęła swoją karierę solową, wydając płytę "Spełnić marzenia" promowany singlem "Miłość jest piękna" ( sprawdź! ).

W krótkim czasie Werner zdobyła sporą popularność na Śląsku, regularnie zdobywając tytuł wykonawcy roku regionalnej telewizji TVS.

Do największych przebojów wokalistki należą m.in. "Dałabym ci ciała", "Miłość jest piękna", "Szczęśliwi we dwoje" ( posłuchaj! ), "Kocham swoje morze" ( posłuchaj! ), "Spełnić marzenia" ( posłuchaj! ), "Trzeba zacząć żyć" i "Miłość to nie zabawa". Teledyski do tych piosenek zebrały po kilka-kilkadziesiąt mln odsłon.

Najmocniej skrywana tajemnicą Teresy Werner jest jej prawdziwy wiek - w sieci fani nieustająco spekulują na ten temat. 10 marca 2017 r. w Bieruniu odbył się urodzinowy koncert wokalistki, ale nie wiadomo, czy to właśnie wtedy przypada dokładna rocznica jej urodzin.