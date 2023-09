Temple Of Scorn przed premierą pierwszej płyty

Autorem okładki pierwszego longplaya deathmetalowców z Aarhus jest Khaos Diktator Design, czyli Stefan "Atterigner" Todorović, serbski artysta, a zarazem wokalista norweskiego Gorgoroth.

Dodajmy, że gitarzystą Temple Of Scorn jest Svend Karlsson, członek coraz popularniejszej duńskiej formacji Baest.



Reklama

Album "Funeral Altar Epiphanies" ujrzy światło dzienne 24 listopada nakładem indyjskiej Transcending Obscurity Records (CD w digipacku, cyfrowo).

Przypomnijmy, że powstały w 2018 roku Temple Of Scorn dał się lepiej poznać trzy lata później za sprawą wydanej własnym sumptem EP-ki "Preliminary Mass".



Wideoklip do nowego utworu "Burning Palace Of Wisdom" Temple Of Scorn możecie zobaczyć poniżej:

Wideo TEMPLE OF SCORN (Den) - Burning Palace of Wisdom OFFICIAL VIDEO (Death Metal) Transcending Obscurity



Temple Of Scorn - szczegóły albumu "Funeral Altar Epiphanies" (tracklista):

1. "Subsequent Mass"

2. "Burden Of Decline"

3. "Begotten By The Envenomed"

4. "Icons Of Demonic Virtues"

5. "Portals To Dystopia"

6. "Funeral Altar Epiphanies"

7. "Wretched Inner Sanctum"

8. "Burning Palace Of Wisdom".