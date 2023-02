Teksasy to działający od lat 90. zespół, grający muzykę bluesową. Muzycy poznali się podczas jam session w lubelskim klubie Graffiti, a połączyła ich fascynacja teksańską odmianą bluesa, czyli texas shuffle. W repertuarze mają zarówno własne utwory, jak i covery takich zespołów jak The Fabulous Thunderbirds, The Crawl, ZZ Top czy Arc Angels. Wydali dwa albumy studyjne - "Boogie Całą Noc" (2008) i "Zielony Dymek" (2012).

Lubelską ekipę gościnnie wspierali m.in. pochodzący z tego miasta Piotr i Wojciech Cugowscy , tworzący wówczas wspólnie zespół Bracia .



Od 2019 r. zespół na stałe występuje ze starszym z braci pod szyldem Teksasy & Wojtek Cugowski.



24 kwietnia 2022 r. Jurek "Szela" Stankiewicz zagrał z grupą Teksasy koncert w Lublinie. Tego dnia wokalista obchodził również 60. urodziny. Trzy dni później niespodziewanie zmarł, pozostawiając fanów pogrążonych w żałobie.



Teksasy & Wojtek Cugowski w hołdzie dla "Szeli". Kiedy premiera płyty "Może cofniesz czas"?

Jego koledzy postanowili kontynuować działalność. Pod koniec października 2022 r. odbył się specjalny koncert "Daj to głośniej: Tribute to Szela".

Teraz formacja zapowiedziała premierę nowego albumu "Może cofniesz czas", który ukaże się 13 kwietnia. Pierwszy singel "Skała" pojawi się 24 lutego.

"Płyta jest hołdem dla Jurka 'Szeli' Stankiewicza, który odszedł od nas wiosną zeszłego roku..." - zapowiedział Wojtek Cugowski. "Wyczekujcie" - dodają muzycy Teksasów.