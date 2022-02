TDott Woo nie żyje. Miał zaledwie 22 lata

Brooklyński raper TDott Woo zmarł w wyniku ran postrzałowych, jakich doznał w Canars na Brooklynie. Kilka godzin wcześniej podpisał umowę z wytwórnią Milion Dollar Music.

"22-letni raper Tdott Woo (prawdziwe nazwisko Tahjay Dobson) został postrzelony w głowę i lewe kolano podczas strzelaniny w sąsiedztwie, gdzie dorastał, około 14:40 we wtorek" - powiedziała mediom lokalna policja. Dobson został następnie przewieziony do Brookdale Hospital Medical Center, gdzie stwierdzono jego zgon.



"Był dobrym dzieckiem" - powiedziała w rozmowie z New York Daily News babcia Dobsona. "Uwielbiał śpiewać, tańczyć, to wszystko. Miał pasję do muzyki" - dodała.



Według informacji podanych przez wytwórnię Million Dollar Music, niecałą dobę przed śmiercią TDott Woo podpisał z nią kontrakt. Label opisał go jako "wschodzącą gwiazdę"

Etykieta opisała Dobsona jako "wschodzącą gwiazdę". "To zaszczyt, że mogliśmy być twoimi przyjaciółmi do ostatnich chwil. Wspomnienia o tobie pozostaną z nami na zawsze, bez względu na to, gdzie pójdziemy i co zrobimy. Śpij w pokoju. #LongLiveTDott" - napisała wytwórnia.

"Wiedz, że jego dziedzictwo będzie żyło na zawsze, od jego śmiechu, po taniec, który wszyscy na całym świecie wykonują. Niektórzy z nas znają go jako przyjaciela, brata, kuzyna lub jako fani, ale wszyscy jesteśmy tu, aby powiedzieć ci, że latasz wysoko" - brzmi dalszy ciąg wpisu. Raper zasłynął z tańca "Woo-Walk".



TDott Woo był również bliskim przyjacielem zmarłego Pop Smoke'a i wystąpił w teledysku do jego hitu z 2019 roku "Welcome To The Party". Wystąpił również w teledysku Fivio Foreigna do "Big Drip".



Raper Foreign napisał: "Będę za tobą tęsknił już zawsze, dzieciaku. Byłeś księciem tego miasta. Niech żyje książę T Dot. Kocham cię. Czuwaj nade mną, jak zawsze".