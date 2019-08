Taylor Swift pomogła jednej z fanek. Gwiazda zapłaciła za jej studia

Taylor Swift jest jedną z tych gwiazd, dla których los fanów nie jest obojętny. Gwiazda co jakiś czas angażuje się w pomoc na rzecz osób, które są w potrzebie. Tym razem Swift zapłaciła za studia jednej z fanek, która nie miała funduszy na czesne, a jej rodzina była zbyt biedna, by jej pomóc.

Taylor Swift została najlepiej zarabiającą gwiazdą 2019 roku /Emma McIntyre /Getty Images

W drugiej połowie sierpnia internet obiegła sensacyjna informacja o tym, że Taylor Swift opłaciła jednej ze swoich fanek czesne na studiach. Dziewczyna o imieniu Ayesha znalazła się w trudnej sytuacji, z powodu problemów rodzinnych nie miała pieniędzy na opłacenie studiów.



Fanka opowiedziała o swojej sytuacji w serwisie Tumbrl, gdzie udziela się także Taylor. To tam opowiedziała o tym, że ma do zapłacenie cztery tysiące dolarów za semestr studiów. Sama nie posiada takich pieniędzy, rodzice natomiast nie są w stanie jej pomóc, gdyż sami nie zarabiają zbyt wiele, co więcej, matka dziewczyny jest poważnie chora, a na jej leczenie idzie zdecydowana większość funduszy.



Niedługo po opublikowaniu tej informacji na koncie Ayeshy znalazło się cztery tysiące dolarów. Zaskoczona i zszokowana dziewczyna opublikowała w swoich mediach społecznościowych dowód, jako, że sama Taylor Swift zainteresowała się jej sprawą i postanowiła jej pomóc.



"Napisałam o problemach z opłacaniem czesnego. Dwie godziny później dostaję to w e-mailu. Nie mam słów i nie mogę przestać płakać. Nie mam słów Nie mam słów Nie mam słów Nie mogę przestać płakać!" - napisała Ayesha.



Przypomnijmy, że według magazynu "Forbes" Taylor Swift jest najbogatszą gwiazdą 2019 roku.



Co ciekawe, stało się to w momencie, kiedy wokalistka nie wydała jeszcze swojego siódmego albumu "Lover" i nie wyruszyła w trasę koncertową, a pomimo to, jej zarobki okazały się najwyższe.



Swift dokonała tego już po raz drugi. W 2016 roku zajęła pierwsze miejsce z wynikiem 170 milionów dolarów. W tym roku redaktorzy magazynu podali, że gwiazda zarobiła 185 milionów dolarów. Tegoroczny wynik to aż o 81% więcej, niż dochody Taylor z poprzedniego roku.



Na czym Taylor mogła zarobić aż tyle w 2019 roku? Płyta "Lover" ukaże się 23 sierpnia, do tej pory promowały ją single: "ME!" ( posłuchaj! ) z gościnnym udziałem Brendona Urie oraz "You Need To Calm Down". Album ten jest pierwszym, jaki Swift wydaje bezpośrednio pod szyldem Universal Music Group i to właśnie kontrakt z tą wytwórnią w większości, według dziennikarzy, odpowiada za zarobki wokalistki.



