Taylor Hawkins dołączył do Foo Fighters ( posłuchaj! ) krótko po ukończeniu płyty "The Colour and the Shape" z 1997 r. Formacja dowodzona przez Dave'a Grohla (byłego perkusistę Nirvany) była w trakcie trasy po Ameryce Południowej. Grupa miała wystąpić podczas Estereo Picnic festival w Bogocie w Kolumbii w piątek wieczorem - ten koncert został odwołany po tym, jak poinformowano o śmierci Hawkinsa.

"Jego muzyczny duch i zaraźliwy śmiech zostaną z nami na zawsze" - przekazała grupa Foo Fighters.

"Naszymi sercami jesteśmy z jego żoną, dziećmi i rodziną. Prosimy o uszanowanie ich prywatności w tym niewyobrażalnie trudnym czasie".

Hawkins uchodził za jednego z najsympatyczniejszych, ale też najzdolniejszych w rockowym światku. Jego inspiracją był brytyjski rock, a pożegnał go m.in. Roger Taylor z Queen. Teraz wspomniał o nim także perkusista Pink Floyd, Nick Mason. Tak się składa, że to Hawkins przejmował mikrofon w momentach, gdy Foo Fighters wykonywało na scenie ich utwory - m.in. "Have a Cigar" czy "In The Flesh?".

"Kolejna smutna strata świetnego perkusisty. Wciąż mogę cieszyć się nagraniami jego wersji piosenek Pink Floyd, które mi wysyłał. Kondolencje dla jego rodziny i przyjaciół" - napisał Nick Mason.

Taylor Hawkins od końca lat 90. zmagał z się z uzależnieniem od narkotyków. W 2001 r. wpadł w śpiączkę po przedawkowaniu heroiny. Później wspominał, że to był moment, który naprawdę zmienił jego życie. Z poślubioną w 2005 r. żoną Alison miał trójkę dzieci. Razem mieszkali w Hidden City w rejonie Los Angeles w Kalifornii.

Nick Mason w najbliższym czasie przyjedzie na jedyny koncert w Polsce. Perkusista w 1965 r. był jednym z założycieli Pink Floyd. Mason, oprócz trasy koncertowej w 2019 roku, którą zwieńczyło wydanie koncertowego albumu, nie występował od 2005 roku. Wtedy pojawił się razem z innymi członkami Pink Floyd na koncercie Live 8. Podczas tegorocznej trasy muzycy odwiedzą jeszcze m.in. Zagrzeb, Moskwę, Budapeszt czy Wiedeń. Warto wspomnieć, że perkusista jest współkompozytorem słynnych utworów Pink Floyd - "Echoes" i "Time". Jego hobby to wyścigi samochodowe.

Koncert odbędzie 28 maja 2022 roku, w sobotę w łódzkim Klubie Wytwórnia. Organizatorem są Summer Fog Festival i Kamil Kubica Management.