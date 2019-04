"Taniec z gwiazdami": Ewelina Lisowska i Danzel zaśpiewali "Shallow" Lady Gagi i Bradleya Coopera

Nagrodzony Oscarem przebój "Shallow" Lady Gagi i Bradleya Coopera na parkiecie "Tańca z gwiazdami" zaśpiewali w duecie Ewelina Lisowska i znany z hitu "Pump It Up" Danzel, który podbijał kluby i dyskoteki nad Wisłą w połowie poprzedniej dekady.

Danzel i Ewelina Lisowska (w środku) w towarzystwie Macademian Girl i Rafała Maseraka AKPA

W odcinku z muzyką filmową do piosenki "Shallow" (posłuchaj!) z "Narodzin gwiazdy" zatańczyli Tamara Gonzalez Perea (Macademian Girl) i Rafał Maserak.

"Dla mnie było tyle emocji, było wspaniale. Stworzyliście jedność" - chwaliła parę jurorka "Dancing With the Stars. Tańca z gwiazdami" Ola Jordan.

"Fantastyczne były te podnoszenia czy podniesienia" - dodał Andrzej Grabowski. Ivona Pavlović przyznała się do obaw, że piosenka przyćmi występ, ostatecznie jednak Perea i Maserak zostali drugą parą, która tego wieczoru otrzymała komplet punktów.

Piosenkę w programie zaśpiewali Ewelina Lisowska i belgijski wokalista Danzel.

"Choć nie tańczyłam, był to dla mnie bardzo stresujący występ. Przypomniałam sobie o wszystkich emocjach, które przeżywałam na tym parkiecie. Niezapomniane i piękne chwile" - napisała na Instagramie Lisowska, która wygrała czwartą edycję programu.



Danzel popularność zawdzięcza przebojowi "Pump It Up", który dotarł do pierwszej dziesiątki list przebojów w Austrii, Belgii, Francji, Włoszech, Niemczech, Irlandii i Danii. W Wielkiej Brytanii uplasował się natomiast na 11. miejscu.



Wokalista cieszył się również gigantyczną popularnością w Polsce. "Pump It Up" królowało w niemal wszystkich klubach i dyskotekach w naszym kraju, a Danzel (zapamiętany przez wielu słuchaczy dzięki swojej dziwnej fryzurze) był u nas tak bardzo kochany, że to właśnie jako polski reprezentant próbował walczyć o udział w Eurowizji w 2006 roku.

"Kocham Polskę! Uważam, że jest to piękne państwo ze wspaniałymi ludźmi, którzy są bardzo przyjacielscy. Znam paru artystów z Polski, m.in. Mandarynę, Kombii, Sidneya Polaka i Monikę Brodkę" - powiedział wokalista w jednym z wywiadów.



