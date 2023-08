Britney Spears rozwodzi się z mężem. Może liczyć na wsparcie Pink

O nawiązanie do Spears w swoim przeboju, Pink została spytana w lutym przez magazyn "People". "Ludzie myślą, że czepiam się Britney w 'Don't Let Me Get Me'. Tymczasem zawsze czułam, że jestem dla niej jak starsza siostra. Jestem wobec niej bardzo opiekuńcza. Jest najsłodszą osobą na świecie" - stwierdziła Pink, która jest o dwa lata starsza od Britney.

Nim pojawiła się informacja o rozpadzie małżeństwa Spears, wiele osób współczuło jej, że przez ponad 13 lat była pod kuratelą ojca, który sprawował kontrolę zarówno nad jej życiem zawodowym, jak i prywatnym, co miało być polem do wielu nadużyć ze strony rodziny piosenkarki. W 2021 r. sąd zniósł tę kuratelę. Dzięki temu Britney mogła m.in. wziąć ślub ze swoim wieloletnim partnerem, Samem Asgharim.