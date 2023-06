Tajemnicza śmierć Bohdana Gadomskiego. Kiedy sąd ogłosi wyrok?

Po ponadrocznym postępowaniu Sąd Okręgowy w Łodzi ogłosi we wtorek wyrok w sprawie śmierci dziennikarza Bohdana Gadomskiego. Jego opiekun Borys Ł. został oskarżony o znaczne przekroczenie podawanej podopiecznemu dawki insuliny, czym doprowadził go do hipoglikemii i śmierci.

Bohdan Gadomski zmarł w marcu 2020 r. /Tadeusz Wypych /Reporter