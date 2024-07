Ta historia zatacza koło. Z tego zdjęcia żyje już tylko jeden z nich

Oprac.: Michał Boroń

Do sieci trafił utwór "Burning Like A Falling Star", którym nowy album "Changes" zapowiada brytyjska grupa Sweet. W latach 70. za sprawą przebojów "Block Buster", "Hell Raiser", "The Ballroom Blitz" czy "Fox on The Run" formacja stała się jedną z największych gwiazd glam rocka.