ESKA TV sylwestrową zabawę rozpoczyna z samego rana i odpala Sylwestrową Kumulację. Od 7:00 widzowie mogą polować na klipy, by zgarnąć 2022 zł na 2022 rok! Szansa na wygranie tej pokaźnej sumki będzie tylko w sylwestra. Co godzinę do 22:00 na antenie stacji będzie szansa na upolowanie klipu, a co za tym idzie pieniędzy.

Od 12:00 do 20:00 ESKA TV pokaże program Top Of The Top 2021, czyli muzyczne podsumowanie mijającego roku. Razem z widzami, prosto ze swoich domów, szykować się będą prowadzący ESKA TV: Ola Kot, Ola Ciupa, Rudy i Jankes.

Od 20:00 na antenie stacji królować już będzie tylko muzyka! Do białego rana ESKA TV będzie grać największe hity.

Co zrobić, by wygrać 2022 zł na 2022 rok w ESKA TV? Zasady są proste: wystarczy włączyć ESKA TV, upolować jeden z konkursowych klipów, wrzucić zdjęcie w komentarzu pod postem konkursowym na profilu ESKA TV na FB i uzasadnić: dlaczego to ty masz zgarnąć 2022 zł na 2022 rok?

Oto lista klipów na które trzeba polować, by wygrać kasę:

po godz. 7.00 - sanah "Kolońska i szlugi"

po godz. 8.00 - Daria "Paranoia"

po godz. 9.00 - Kungs "Lipstick"

po godz. 10.00 - Inna "Up"

po godz. 11.00 - Lost Frequencies "Where Are You Now"

po godz. 12.00 - Tate McRae "You Broke Me First"

po godz. 13.00 - Alan Walker "Space Melody"

po godz. 14.00 - Ofenbach "Wasted Love"

po godz. 15.00 - Shane Codd "Get Out My Head"

po godz. 16.00 - Sobel "Fiołkowe pole"

po godz. 17.00 - Ed Sheeran "Bad habits"

po godz. 18.00 - Elton John & Dua Lipa "Cold Heart"

po godz. 19.00 - sanah & Vito Bambino "Ale jazz"

po godz. 20.00 - Slider & Magnit "Morze"

po godz. 21.00 - Mrozu feat Tomson "Jak nie my to kto".

Szczegóły zabawy znajdziecie na Facebooku ESKA TV!