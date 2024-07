Szokujący skandal z Eltonem Johnem! Wszystko przez brak toalety

Elton John niedawno wybrał się na zakupy do sklepu obuwniczego. Gdy na miejscu okazało się, że nie ma toalety to gwiazdor zdecydował się... oddać mocz do butelki przy klientach. Skandaliczne zachowanie na początku zaskoczyło właściciela, który szybko zmienił nastawienie.