Szok i trwoga wg Vadera. Posłuchaj nowego utworu "Shock And Awe"

Vader podzielił się z fanami nową kompozycją z płyty "Solitude In Madness".

Vader szykuje nowy album /Karol Makurat / Reporter

Mowa o utworze "Shock And Awe", który znajdzie się na pierwszym od czterech lat longplayu słynnych deathmetalowców znad Wisły.

Reklama

"Wreszcie mamy niewątpliwą przyjemność przedstawić mam pierwszy utwór z nowego albumu 'Solitude In Madness'. Oto otwierający płytę, klasyczny, bezlitosny atak w stylu Vadera. Kawałek jest również dostępny jako cyfrowy singel lub też można go odsłuchać na Spotify. Fani w USA i Kanadzie, którzy planują zobaczyć nas na lutowej trasie, będą mieli okazję usłyszenia 'Shock And Awe' na żywo! A to dopiero początek... Oczekujcie znacznie więcej już wkrótce!" - czytamy na oficjalnej stronie grypy rodem z Olsztyna.



Materiał na "Solitude In Madness" powstał latem 2019 roku angielskim studiu Grindstone pod okiem producenta Scotta Atkinsa (m.in. Cradle Of Filth, Amon Amarth, Sylosis).



Dokładna data premiery nie jest jeszcze znana, z informacji płynących ze strony niemieckiej Nuclear Blast Records wynika jednak, że album trafi na sklepowe półki w maju.



Przypomnijmy, że w maju 2019 roku zespół wydał EP-kę "Thy Messenger", a w połowie grudnia singel "Litania".



Atomowego utworu "Shock And Awe" Vadera możecie posłuchać poniżej: