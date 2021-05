"Szansa na sukces" z Natalią Kukulską: Kim jest Sonia Maselik?

W odcinku "Szansy na sukces" z Natalią Kukulską w roli gwiazdy zwyciężyła Sonia Maselik z Piekar Śląskich, mająca na koncie udział w takich programach, jak "Mam talent" czy "Must Be The Music".

Sonia Maselik wystąpi w finale programu "Szansa na sukces. Opole 2021" /Michał Wargin /East News

W programie "Szansa na sukces. Opole 2021" śpiewających uczestników oceniała tym razem Natalia Kukulska.

W roli prowadzącego pojawił się Marek Sierocki, który na stałe został zastępcą Artura Orzecha.

To właśnie Sierocki poprowadzi wielki finał show, który wyłoni kandydatów do występów na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Program ten wyemitowany będzie 23 maja.

W "Szansie" z Natalią Kukulską zwyciężyła pochodząca z Piekar Śląskich Sonia Maselik z piosenką "Czy ona jest".

"Dostałam szansę, której obiecuje że nie zmarnuje i w finale dam z siebie 1000 proc. Natalia Kukulska - to był zaszczyt stanąć z Tobą na jednej scenie Ogromne wyróżnienie, radość i szansa na opolską scenę w tym roku. Tak więc gorąco zapraszam już za tydzień na finał. W finale liczą się Wasze głosy sms!! Tak więc gorąco trzymajcie kciuki, wysyłajcie smsy i do zobaczenia już za tydzień" - napisała na swoim profilu Facebooka Sonia Maselik.

