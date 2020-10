"Szansa na sukces" z grupą Bajm. Kogo wybrała Beata Kozidrak?

Za nami pierwszy odcinek programu "Szansa na sukces. Opole 2021", w którym śpiewający uczestnicy rywalizują o możliwość występu na przyszłorocznym Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu.

Po zakończeniu "Szansy na sukces. Eurowizja Junior 2020" i wybraniu naszej reprezentantki na Eurowizję dla Dzieci (została nią Ala Tracz) rozpoczęła się kolejna edycja telewizyjnych eliminacji do Opola.

W pierwszym odcinku "Szansy na sukces. Opole 2021" wystąpiło sześciu uczestników, którzy zmierzyli się z piosenkami grupy Bajm. Beata Kozidrak z pozostałymi muzykami zdecydowała, że zwycięzcą został Kacper Grzelak, który śpiewał przebój "Szklanka wody".

Co ciekawe, wokalista we wrześniu pojawił się w etapie castingowym trwającej 11. edycji "The Voice of Poland". Wówczas jednak nie odwrócił się żaden z trenerów.

Wideo