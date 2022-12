Do finału "Szansy na sukces. Opole 2023" awansowało 12 uczestników, którzy zwyciężali w poszczególnych odcinkach.

W finale śpiewali wcześniej przygotowane piosenki, a o awansie do czołowej trójki decydowali widzowie w głosowaniu SMS. W ostatnim etapie najwięcej głosów otrzymał Kamil Jachyra i to on został zwycięzcą programu.



15-latek z Mielca zaśpiewał utwory "Niecierpliwi" (z repertuaru duetu Andrzej Piaseczny i Robert Chojnacki) oraz "Wołanie przez ciszę" grupy Universe.

Wideo Kamil Jachyra - Wołanie przez ciszę (Universe) | Wielki Finał. Szansa na sukces. Opole 2023

"Dziękuję wszystkim, że we mnie wierzycie, bo przez to, że wy we mnie wierzycie, ja wierzę też w siebie. Według mnie to jest najważniejsze" - komentował po ogłoszeniu wyników wzruszony Kamil Jachyra.

Instagram Rolka Rozwiń

Kim jest Kamil Jachyra?

Nastolatek mieszka w Mielcu, gdzie chodzi do pierwszej klasy V Liceum Ogólnokształcącego o profilu aktorsko-wokalnym. Od września uczy się także w Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie (jest członkiem wokalnej grupy Summer Voice).

Szersza publiczność mogła go poznać w 2021 r. w czwartej edycji "The Voice Kids". Podczas przesłuchań w ciemno przekonał wszystkich trenerów - ostatecznie wybrał Dawida Kwiatkowskiego. To wtedy podzielił się z widzami historią, jak był hejtowany przez rówieśników.

"Kamil spotkał się z hejtem, był wyzywany. Był sam przeciwko całemu światu. Staramy się mu za każdym razem tłumaczyć, ze to nie chodzi o to, żeby mieć milion przyjaciół. Jeśli ktoś ma go polubić, to takiego, jakim naprawdę jest" - mówiła mama chłopca.

Wideo Kamil Jachyra - "Dancing On My Own" - Przesłuchania w ciemno | The Voice Kids Poland 4

"Sam udział w finale 'Szansy na sukces' i możliwość walczenia o występ w Opolu jest dla mnie wielką nagrodą, za co jestem bardzo wdzięczny. Program pokazał mi, że warto marzyć, dążyć do celu i się nie poddawać. Marzenia się spełniają, a dzięki Waszym smsom mogę spełnić kolejne" - podkreślał Kamil jeszcze przed finałowym odcinkiem.