"Szansa na sukces. Eurowizja Junior 2020": Ala Tracz reprezentantką Polski na konkurs

Znana z trzeciej edycji "The Voice Kids" 10-letnia Ala Tracz została reprezentantką Polski na tegoroczny Konkurs Piosenki Eurowizji Junior.

Ala Tracz została wybrana reprezentantką Polski na Eurowizję Junior 2020 /TVP / Agencja FORUM

Po wygranej Viki Gabor w ubiegłorocznej Eurowizji Junior w Gliwicach Polska po raz drugi z rzędu organizuje ten konkurs piosenki. Wydarzenie odbędzie się 29 listopada w Warszawie

Tak jak w 2019 r. nasz reprezentant wyłoniony został w eliminacjach w programie "Szansa na sukces. Eurowizja Junior". W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież w wieku od 9 do 14 lat. W czterech odcinkach zmierzyło się łącznie 21 młodych wokalistów.

Decyzją jury (w każdym odcinku były to inne gwiazdy polskiej sceny muzycznej) do finału awansowały 12-letnia Lena Marzec, 13-letnia Agata Serwin i najmłodsza w tym gronie, 10-letnia Ala Tracz.

Każda z młodych wokalistek zaśpiewała po dwie piosenki: cover i utwór przygotowany na konkurs ("You & Me" - Lena Marzec, "What I'm Made Of" - Agata Serwin, "I'll Be Standing" - Ala Tracz).

Uczestniczki w studiu wspierali Viki Gabor, Cleo i Dawid Kwiatkowski, którzy oddawali swoje głosy, ale decyzję o wyborze reprezentantki podejmowali także widzowie TVP w głosowaniu sms.

Przed ogłoszeniem wyników na scenie pojawiła się Viki Gabor, która wykonała przebój "Superhero", z którym zwyciężyła w 2019 r. w Gliwicach.

Ostatecznie okazało się, że jurorzy głosowali tak samo jak publiczność. Zwyciężczynią została Ala Tracz (10 punktów), przed Leną Marzec (6 pkt) i Agatą Serwis (2 pkt).

