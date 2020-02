"Szansa na sukces. Eurowizja 2020": Kasia Dereń w finale! Kim jest?

2 lutego odbył się pierwszy odcinek programu "Szansa na sukces. Eurowizja 2020”. Do finału programu awansowała Kasia Dereń i jest o krok bliżej wyjazdu na tegoroczny konkurs piosenki w Rotterdamie.

Kasia Dereń awansowała do finału eurowizyjnej "Szansy na sukces" /Kamil Piklikiewicz / East News

Emitowany przez Telewizję Polską program wyłoni wokalistę, który będzie reprezentował Polskę podczas Konkursu Piosenki Eurowizji 2020 w Holandii.

W skład jury "Szansy na sukces" weszli Michał Szpak, Cleo i Gromee. Uczestnicy zaprezentowali się w utworach kultowego szwedzkiego zespołu ABBA.

W pierwszym odcinku "Szansy na sukces" pojawili się:

Znany z szóstej edycji "The Voice of Poland" Patryk Skoczyński ("Gimme! Gimme! Gimme!"), wokalistka grupy disco polo Daj To Głośniej, Emilia Sanecka ("Waterloo"), uczestniczki poprzedniej "Szansy na sukces" Siostry Szlachta (Julia i Wiktoria) ("Dancing Queen"), znana z "The Voice of Poland" Kasia Dereń, która była również chórzystką Gromee’ego podczas jego występu na Eurowizji w 2018 rok ( "Mamma Mia"), była uczestniczka "The Voice Kids" oraz była uczestniczka eliminacji do Eurowizji Junior Amelia Andryszczyk ("S.O.S."), zwycięzca Debiutów na Festiwalu w Opolu w 2019 roku Sargis Davtyan ("Voulez-Vous") oraz znana m.in. z "X Factora" i krajowych eliminacji Maja Hyży ("Knowing Me, Knowing You").

Po występie wszystkich uczestników trzyosobowe jury udało się na krótką naradę. Werdykt ogłosił Michał Szpak. "Na Eurowizji nie ma możliwości, aby stanął tam ktoś przestraszony" - komentował.



Do finału programu awansowała Kasia Dereń. Wyróżniony został natomiast Patryk Skoczyński.



Kim jest Kasia Dereń?

Kasia Dereń swoją karierę zaczynała m.in. jako chórzystka bardziej znanych wykonawców - Kasi Cerekwickiej, Andrzeja Piasecznego, sióstr Przybysz, Natalii Kukulskiej i Edyty Górniak.

W 2012 roku wzięła udział w programie "Bitwa na głosy", gdzie trafiła do drużyny Kukulskiej. Ekipa ostatecznie zajęła siódme miejsce.

Dereń wystąpiła też w "The Voice of Poland". W drugiej edycji programu oczarowała trenerów wykonaniem hitu Gossip "Move In The Right Direction" i trafiła do drużyny Tomsona i Barona. Pod skrzydłami duetu z Afromental dotarła do półfinału show.

W 2018 roku jako chórzystka Gromee’ego pojechała na Eurowizję organizowaną w Portugalii. W ostatnim czasie można zobaczyć ją jako wokalistka zespołu RBand w "Kole Fortuny".



Wideo The Voice of Poland - Kasia Dereń - „Move in the Right Direction"

Kiedy kolejne odcinki "Szansy..."?

Kolejny odcinek programu, z tematem przewodnim "Eurowizyjne hity", zaplanowany jest na 9 lutego. Trzeci, w którym uczestnicy zaśpiewają przeboje The Beatles, będziemy mogli obejrzeć już tydzień później. Finał na żywo zostanie wyemitowany 23 lutego.

Eurowizja 2020 odbędzie się w Rotterdamie, w Holandii. Półfinały będą trwały od 12 do 14 maja, finał natomiast odbędzie się 16 maja. W konkursie wystąpią reprezentanci 41 państw.