"Utworem pt. 'Brak' pragnę uczcić pamięć po moich drugich rodzicach. Dopiero teraz, gdy mijają dwa lata od ich tragicznej śmierci, jestem w stanie mówić o tym, co nam się przydarzyło. Bardzo zależało mi, by o tym opowiedzieć na swój sposób - muzyką, dlatego utwór opowiada o stracie bliskiej osoby. Ona jest nieunikniona w naszym życiu. Nam przydarzyła się bardzo dotkliwie, ale to jest też coś, co każdy z nas przeżywa..." - mówi Sylwia Nowak.



Utwór "Brak" powstał we współpracy z Magdaleną Wójcik, która odpowiedzialna jest również za produkcję wielu utworów popularnej ostatnio sanah (m.in. "Szampan", "Królowa dram" czy "Ale jazz!"). Obu bardzo zależało na uniwersalnym przekazie w tekście, tak by słuchacze mogli się z nim utożsamiać.

Teledysk do utworu powstał tak, jak chciał tego mąż Sylwii, którego rodzice zginęli 27 września 2019 r.



"Bardzo zależało mi na tym, by obraz do utworu był przede wszystkim w zgodzie z uczuciami i wizją mojego męża. Dlatego cały zamysł teledysku stworzyliśmy wspólnie, a mąż towarzyszył mi i pomagał w trakcie nagrań. Rezerwując termin nagrania klipu prognoza pokazywała kiepską pogodę, ale finalnie w dniu nagrania teledysku pogoda była przepiękna. To był najcieplejszy dzień września. Czułam, jakby rodzice opiekowali się nami w tym dniu..." - opowiada wokalistka i aktorka.

Sylwia Nowak w serialu "Pierwsza miłość"

Sylwia Nowak w serialu "Pierwsza miłość" wciela się w rolę Kasi. To ambitna i pewna siebie studentka architektury. Nieoczekiwanie spotyka na swojej drodze Michała Domańskiego (Wojciech Błach), który oferuje jej pomoc w napisaniu pracy zaliczeniowej. Wspólny wieczór kończy się dla nich w zaskakujący, wręcz dramatyczny sposób. Kasia stanie przed moralnym dylematem po otrzymaniu trudnej do odrzucenia propozycji, którą złoży jej Grażyna Weksler (Grażyna Wolszczak). Czy przebojowa studentka zgodzi się złamać prawo?



W październiku 2016 r. Sylwia Nowak wypuściła debiutancki singel "Ukradnij". Początkiem tego lata wokalistka zaprezentowała house'owy numer "Tańcz ze mną", a kilka tygodni później zaskoczyła swoją bardziej alternatywną odsłoną.