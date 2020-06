Sweet: Steve Priest nie żyje

W wieku 72 lat zmarł Steve Priest, współzałożyciel legendy glam rocka - brytyjskiej grupy Sweet.

Steve Priest w 2018 r. /Michael Tullberg /Getty Images

Informacje o śmierci Steve'a Priesta potwierdził na Facebooku Andy Scott, grający w Sweet na gitarze i klawiszach.

Reklama

"Z jego żoną Maureen byliśmy w kontakcie i wiedziałem, że stan jego zdrowia się pogarsza, ale nigdy nie wyobrażałem sobie tej chwili" - skomentował Scott, nazywając zmarłego "najlepszym basistą, z którym kiedykolwiek grał".



Brytyjski zespół The Sweet powstał w roku 1968. Na początku lat 70. muzycy rozpoczęli współpracę ze znanym duetem kompozytorsko-producenckim Chinn-Chapman, który szybko wywindował ich na szczyty list przebojów.

W latach 70. Sweet stworzył swoje największe przeboje, m.in "Block Buster" (numer 1 w Wielkiej Brytanii), "Hell Raiser", "The Ballroom Blitz", "Teenage Rampage" czy "Fox on The Run", za sprawą których stali się jednymi z najważniejszych przedstawicieli glam rocka w historii.

Clip Sweet The Ballroom Blitz

Najsłynniejszy skład tworzyli Brian Connolly (wokal), Steve Priest (bas, wokal), Mick Tucker (perkusja) i Andy Scott (gitara, klawisze). Po zmianach w składzie zespół w latach 80. zawiesił działalność.

Zdjęcie Sweet w 1972 r. - od lewej: Brian Connolly, Andy Scott, Mick Tucker i Steve Priest / Jorgen Angel/Redferns / Getty Images

Z czasem powstały konkurencyjne zespoły prowadzone przez muzyków najsłynniejszego składu: Andy Scott's Sweet (po śmierci Tuckera w 2002 roku skrócone do The Sweet), Brian Connoly's Sweet (funkcjonujący także jako The New Sweet - zakończyli działalność po śmierci Conelly'ego w 1997 roku) i Steve Priest's Sweet (od 2008 roku).

Steve Priest w 1994 r. opublikował swoją biografię "Are You Ready, Steve?".