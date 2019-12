Svart Crown z nowym longplayem "Wolves Among The Ashes"

Francuzi z black / deathmetalowego Svart Crown przygotowali piąty album.

Svart Crown w akcji / Kevin Nixon/Metal Hammer Magazine/Future /Getty Images

Nową płytę kwartetu z Nicei wyprodukowano pod okiem Ngady. Okładkę zaprojektował Dehn Sora.



Piąty album podopiecznych niemieckiej Century Media Records będzie mieć swą premierę 7 lutego 2020 roku.



Do tej pory zespół podzielił się z fanami dwoma premierowymi utworami: "Thermageddon" i właśnie opublikowanym "Exiora". Z tym drugim możecie się zapoznać poniżej:

Wideo SVART CROWN - Exoria (Album Track)

Oto lista kompozycji albumu "Wolves Among The Ashes":

1. "They Will Not Take Our Death In Vain"

2. "Thermageddon"

3. "Art Of Obedience"

4. "Blessed Be The Fools"

5. "At The Altar Of Beauty"

6. "Down To Nowhere"

7. "Exoria"

8. "Living With The Enemy".