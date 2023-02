Sunrot: Album "The Unfailing Rope" gotowy. Kiedy premiera?

Nowe dokonanie noise / sludgemetalowego Sunrot z New Jersey zarejestrowano w miejscowym studiu Backroom pod okiem Scota Moriarty'ego, wokalisty grindcore'owego Organ Dealer, który zajął się także miksem. Mastering wykonał Magnus Lindberg ze szwedzkiej formacji Cult Of Luna . Autorką okładki jest amerykańska artystka Piper Ferrari.

W singlowym numerze "Gutter" zaśpiewali gościnnie Bryan Funck z Thou i Emily McWilliams z Silver Godling, a w kompozycji "Patricide" w tym samym charakterze pojawił się Blake Harrison, muzyk Pig Destroyer .



"The Unfailing Rope", pierwsza od sześciu lat płyta Sunrot będzie debiutem zespołu w barwach kalifornijskiej Prosthetic Records. Następca longplaya "Sunnata" (2017 r.) trafi na rynek 7 kwietnia w wersji CD, na winylu oraz drogą elektroniczną.



Teledysk do singla "Gutter" Sunrot możecie zobaczyć poniżej:

Wideo SUNROT - GUTTER (OFFICIAL VIDEO)

Sunrot - oto program albumu "The Unfailing Rope" (tracklista):

1. "Descent"

2. "Trepanation"

3. "Gutter"

4. "The One You Feed"

5. "The Cull"

6. "Patricide"

7. "Tower Of Silence"

8. "Love".