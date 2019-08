Sukces Taylor Swift, płyta "Lover" podbija świat

Taylor Swift już przed wydaniem albumu "Lover" znalazła się na szczycie listy najlepiej zarabiających gwiazd według magazynu "Forbes". Od premiery płyty - 23 sierpnia - bije ona kolejne rekordy, zarówno jeśli chodzi o sprzedaż, jak i miejsca na listach przebojów.

Taylor Swift została najlepiej zarabiającą gwiazdą 2019 roku /Jeff Kravitz/FilmMagic /Getty Images

23 sierpnia ukazała się najnowsza płyta Taylor Swift - album "Lover". Znalazło się na niej 18 premierowych kompozycji, w tym takie przeboje, jak: "ME!", "You Need To Calm Down" oraz "Lover". Już po 24 godzinach od wydania album miał 55 milionów streamów na Spotify, co daje Swift drugie miejsce, po Arianie Grandzie i jej "thank u, next".



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Taylor Swift podbije Hollywood? Interia.tv

Reklama

Nie tylko single cieszyły się dużą popularnością, każdy z utworów, które znalazły się na "Lover" znalazł się w TOP 50 Global Chart. Wytwórnia Republic Records poinformowała ponadto, że w ciągu pierwszych 24 godzin album sprzedał się w ilości 2 milionów na całym świecie.

W samych Stanach Zjednoczonych ilość sprzedanych sztuk w ciągu pierwszego dnia wynosiła 450 tys. dzięki temu Taylor pokonała zespół Jonas Brothers, który miał dotychczas najwyższy wynik sprzedażowy, ale osiągnięty po pierwszym tygodniu. Specjaliści wróżą też płycie pierwszą pozycję na wrześniowej liście Billboard 200.

Wideo Plejada gwiazd na gali rozdania nagród MTV Video Music Awards 2019. Kto zachwycił strojem? (Associated Press/x-news)

Jakiś czas temu magazyn "Forbes" opublikował listę najbogatszych gwiazd 2019 roku. Na jej szczycie stanęła Taylor Swift. Co ciekawe, wokalistka nie wydała wtedy jeszcze zapowiadanej płyty - siódmego albumu "Lover", nie wyruszyła też w trasę koncertową, a pomimo to, jej zarobki okazały się najwyższe.



Taylor Swift na gali Złotych Globów 2019 1 / 14 Taylor Swift na rozdaniu Złotych Globów Źródło: Getty Images Autor: Rich Fury udostępnij

Swift dokonała tego już po raz drugi. W 2016 roku zajęła pierwsze miejsce z wynikiem 170 milionów dolarów. W tym roku redaktorzy magazynu podali, że gwiazda zarobiła 185 milionów dolarów. Tegoroczny wynik to aż o 81% więcej, niż dochody Taylor z poprzedniego roku.



Taylor Swift na rozdaniu nagród IHeartRadio Music Awards 2019 1 / 10 Taylor Swift był jednym z gości na gali IHeart Music Awards 2019. Źródło: Getty Images Autor: Presley Ann udostępnij

Na czym Taylor mogła zarobić aż tyle w 2019 roku? W dużej mierze na niewydanej wtedy jeszcze płycie "Lover", którą przed premierą promowały single: "ME!" ( posłuchaj! ) z gościnnym udziałem Brendona Urie oraz "You Need To Calm Down". Album ten jest pierwszym, jaki Swift wydała pod szyldem Universal Music Group i to właśnie kontrakt z tą wytwórnią w większości, według dziennikarzy, odpowiada za zarobki wokalistki.



Sprawdź tekst "You Need To Calm Down" w serwisie Teksciory.pl!

Clip Taylor Swift You Need To Calm Down