SuidAkrA przed premierą albumu "Wolfbite"

Pod koniec czerwca światło dzienne ujrzy nowa płyta melodyjnych death / folkmetalowców z niemieckiej grupy SuidAkrA.

SuidAkrA odlicza do premiery /Oficjalna strona zespołu

Reklama

"Wolfbite" będzie już 15. longplayem w karierze niemieckiego zespołu, którego początki sięgają roku 1994.

Reklama

Miks i mastering wykonano w studiu Pitchblack. Okładkę zaprojektował ponownie belgijski artysta Kris Verwimp.

Nowy album grupy z Düsseldorfu będzie mieć swą premierę 25 czerwca w barach rodzimej MDD Records, która szykuje wersję CD oraz edycję winylową.

Tymczasem już teraz możecie zapoznać się z premierową kompozycją "Resurgence":



Clip SuidAkrA Resurgence (Lyric Video)

Oto program albumu "Wolfbite":

1. "A Life In Chains"

2. "The Inner Wolf"

3. "Draconian Slave"

4. "Faoladh"

5. "Crossing Over"

6. "Vortex Of Carnage"

7. "Resurgence"

8. "Redemption"

9. "A Shrine For The Ages".