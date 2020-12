Suffering Hour z albumem "The Cyclic Reckoning". Kiedy premiera?

Black / deathmetalowe trio Suffering Hour z USA wyda w lutym 2021 roku drugą płytę.

Suffering Hour przygotowali nowy album /materiały prasowe

Miks i mastering "The Cyclic Reckoning" odbyły się w studiu Black Dusk. Nad brzmieniem nowego albumu Suffering Hour czuwano także w studiach 2907 (gitary) oraz The Library (perkusja). Całość produkcji to dzieło zespołu.

Reklama

Autorem okładki drugiego longplaya Amerykanów jest rosyjski artysta Artem Grigoryev.

Materiał ujrzy światło dzienne 19 lutego 2021 roku nakładem kanadyjskiej Profound Lore Records (CD, winyl, cyfrowo).

Nowego utworu "Strongholds Of Awakening" Suffering Hour możecie posłuchać poniżej:

Wideo SUFFERING HOUR - Strongholds Of Awakening (official audio)

Oto program albumu "The Cyclic Reckoning":

1. "Strongholds Of Awakening"

2. "Transcending Antecedent Visions"

3. "The Abrasive Black Dust II"

4. "Obscuration"

5. "The Foundations Of Servitude".