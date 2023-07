Produkcja Christophera Nolana "Oppenheimer" podbija światowe kina. Akcja produkcji dzieje się głównie w latach 40., podczas pierwszych prób jądrowych. Postać kreowana przez Ciliana Murphy'ego zwana "ojcem bomby atomowej" ubiera się typowo, jak na tamten czas. Jego stroje jednak są dokładniej wzorowane na kultowych kreacjach Davida Bowiego z 1975/76 roku. Wtedy wcielał się w postać Thin White Duke'a.

Przyznał to sam odtwórca głównej roli, który za poleceniem reżysera filmu inspirował się stylizacjami Bowiego. "Chris wysłał mi kilka zdjęć Davida Bowiego, z pewnych okresów w jego karierze, takich jak Thin White Duke i mniej więcej czasu "Young Americans"" - wyznał Murphy.

Zdjęcie David Bowie podczas trasy w 1976 jako Thin White Duke. Te stylizacje zainspirowały C. Nolana / Gie Knaeps / Contributor / Getty Images

Christopher Nolan inspirował się Davidem Bowie kręcąc "Oppenheimera"

Warto dodać, że album "Young Americans" ukazał się w 1975 roku i był częścią nowego wcielenia Bowiego, który grał wtedy tzw. plastic soul. Thin White Duke natomiast promował album "Station to Station" z 1976 roku.

Bowiego i prawdziwego J. Roberta Oppenheimera bardzo przypominały sylwetki. "Pracowaliśmy mocno z naszym projektantem kostiumów, aby zaprojektować ubrania" - tłumaczył odtwórca głównej roli dla MTV Movies. "W szczególności chciałem uzyskać jego sylwetkę. Był bardzo kruchy, bardzo, bardzo szczupły i chciałem, aby była ona odpowiednia" - dodawał.

"Miał te masywne spodnie i był tak wychudzony, ale wyglądał niebywale cool" - kontynuował Murphy. "Więc wykorzystaliśmy to do niektórych spodni Oppenheimera" - powiedział. Gwiazdor wyznał także, że bardzo mocno schudł i trzymał się restrykcyjnej diety, by przypominać Oppenheimera.