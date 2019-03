"Śpiewajmy razem. All Together Now": Łukasz Chmiel z "Must Be The Music" powraca

Zafascynowany postacią i twórczością Michaela Jacksona Łukasz Chmiel pojawi się w programie "Śpiewajmy razem. All Together Now".

Łukasz Chmiel wystąpi w programie "Śpiewajmy razem. All Together Now" /oficjalna strona wykonawcy

Widzowie Polsatu mogą pamiętać Łukasza Chmiela z ostatniej, 11. edycji "Must Be The Music". Swoich sił próbował też bez większego powodzenia w "Idolu" i "Mam talent".



Pochodzący z Lublina wokalista zachwycił jurorów "MBTM" swoim wykonaniem "Gone Too Soon" Michaela Jacksona, ujmując podobieństwem barwy głosu do zmarłego w 2009 r. Króla Popu.

"Zaśpiewałeś fantastycznie, zagrałeś to bardzo dobrze" - pochwaliła Kora. "Kupuję to, masz talent" - dodał Tymon Tymański. Na "nie" był tylko Adam Sztaba.



Uczestnik "Must Be The Music" - podobnie jak jego idol - jest również niezwykle wrażliwym i doświadczonym życiowo człowiekiem.

"Wychowałem się w dość specyficznej rodzinie. Teraz, z perspektywy czasu, wiem, że to patologiczna rodzina. Był w niej alkohol, a później trafiły na stół leki psychotropowe, które dokumentnie zniszczyły rodzinę. Łącznie ze mną..." - mówił o sobie Łukasz Chmiel, który sam zmaga się z nałogiem alkoholowym.

Przyznaje, że miał bardzo napięte stosunki z ojcem i wszelkie konflikty zawsze kończyły się bójkami. W efekcie Łukasz dwa razy trafił do zakładu karnego.

Występujący obecnie pod pseudonimem Luk wokalista postanowił o sobie przypomnieć - w środę (27 marca) wystąpi w programie Polsatu "Śpiewajmy razem. All Together Now", gdzie zaśpiewa przebój "Billie Jean".



