Spaceslug przed premierą płyty "Memorial"

"Memorial", nową płytę dolnośląskich stoner / doommetalowców, nagrano w opalenickim studiu Perlazza pod okiem Przemysława Wejmanna, który zajął się także miksem i masteringiem. Autorem okładki jest Maciej Kamuda.

Przypomnijmy, że Spaceslug tworzą Kamil Ziółkowski (perkusja / wokal), Jan Rutka (bas / wokal) oraz Bartosz Janik (gitara / wokal).

Album "Memorial" zostanie wydany niezależnie i dostępny będzie w wersji CD, na winylu oraz cyfrowo.

Nowy teledysk "Of Trees And Fire" Spaceslug możecie zobaczyć poniżej:

Sprawdźcie także wypuszczony wcześniej wideoklip "Follow This Land":

Oto program albumu "Memorial":

1. "Into The Soil"

2. "Follow This Land"

3. "Spring Of The Abyss"

4. "In The Hiatus Fall"

5. "Memorial"

6. "Lost Undone"

7. "Of Trees And Fire"

8. "At The Edge Of Melting Point".