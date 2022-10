Smoke Rites z debiutanckim albumem. Kiedy premiera "Total Lung Capacity"?

Debiutancki album stoner / doommetalowego Smoke Rites zarejestrowano w kwietniu pod okiem Arkadiusza "Malty" Malczewskiego w Santa Studio. Okładkę "Total Lung Capacity" zaprojektował Michał Sobociński.

Dodajmy, że stołeczny Smoke Rites dał się lepiej poznać w 2021 roku za sprawą wypuszczonej własnym sumptem EP-ki "The Rite Of The Smoke".

Na "Total Lung Capacity" usłyszymy - znanego z warszawskich grupy Fiasko i Wnyki - Tomasza Mielnika, nowego wokalistę Smoke Rites, który na początku tego roku zastąpił przy mikrofonie Maksyminę Kuzianik.

Pierwszy longplay Smoke Rites ujrzy światło dzienne 25 listopada.

Pod koniec września zespół opublikował cyfrowy singel "Demonologue", którego możecie posłuchać poniżej:

Wideo Smoke Rites - DEMONOLOGUE

Smoke Rites - oto program albumu "Total Lung Capacity" (tracklista):

1. "Heavy Rain"

2. "Imminent Doom"

3. "Demonologue"

4. "Total Lung Capacity"

5. "Stayer"

6. "Forlorn".