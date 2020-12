Śmiertelnie chory Tom Parker nie odpuszcza. Zobacz teledysk "So Into You" Lost + Found

Pod szyldem Lost + Found nowy teledysk "So Into You" wypuścił Tom Parker, wokalista znany z grupy The Wanted. To pierwsza piosenka 32-letniego Brytyjczyka opublikowana po informacji, że muzyk ma nieoperacyjnego glejaka mózgu w czwartym stadium.

Tom Parker wypuścił piosenkę pod szyldem Lost + Found /Ollie Millington/Redferns /Getty Images

Lost + Found to nazwa nowego projektu Toma Parkera i Ollie Marlanda, uczestnika brytyjskiej edycji "X Factor".

Razem nagrali swoją wersję przeboju "So Into You" kanadyjskiej wokalistki o pseudonimie Tamia.

Do sieci właśnie trafił teledysk do tego nagrania.

Za przypominający wakacyjne klimaty klip odpowiada Taylor Cut Films, mający na koncie produkcje dla m.in. Justina Biebera, Martina Garrixa, The Chainsmokers, Ciary i Ushera.



Wideo Lost + Found - So Into You

"Przyszedłem do studia i zacząłem grać instrumentalną partię, nad którą wcześniej pracowaliśmy. Zacząłem do tego śpiewać. Wówczas Ollie powiedział: 'To niesamowite, co to jest?'. Nie zdawał sobie sprawy, że to absolutny klasyk r'n'b" - mówi Tom Parker.

"So Into You" to pierwsza piosenka nagrana przez 32-letniego wokalistę po październikowej diagnozie. Wówczas wokalista dowiedział się, że wykryty u niego nowotwór mózgu (glejak w czwartym stadium) jest nieoperacyjny. Średnia długość życia z tym rodzajem nowotworu i w tym stadium wynosi około 18 miesięcy.



Przypomnijmy, że w październiku Tom Parker po raz drugi został ojcem. Jego żona Kelsey urodziła syna o imieniu Bohdi. Para ma 17-miesięczną córkę Aurelię.

Instagram Post

Tom Parker jest członkiem zespołu The Wanted ( posłuchaj! ) - powstałego w 2009 roku boysbandu, popularnego zwłaszcza w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Zespół nagrał trzy albumy studyjne (dwa z nich pokryły się w UK platyną) i sprzedał ponad 10 milionów egzemplarzy płyt. W 2014 roku grupa ogłosiła zawieszenie działalności.