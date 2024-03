Przypomnijmy, że Keith Flint zmarł 4 marca 2019 r. w wieku 49 lat. Nieprzytomnego gwiazdora znaleziono około 8 rano w jego domu w Essex.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. The Prodigy Voodoo People (Pendulum Remix)

Tydzień po śmierci Flinta, oficjalny komunikat i wstępne wyniki sekcji zwłok opublikowała brytyjska policja. Według ich raportu wokalista The Prodigy zmarł w wyniku powieszenia. Zarządzono jednak dodatkowe badania toksykologiczne, które miały rozwiać wątpliwości.

Później podano, że Flint przed odebraniem sobie życia zażył "koktajl alkoholowo-narkotykowy".

Reklama

The Prodigy: Ostatnie pożegnanie Keitha Flinta

Podczas ostatniego pożegnania wokalistę żegnała licząca prawie 2,5 km procesja złożona z fanów grupy z całego świata. W prywatnej ceremonii pogrzebowej uczestniczyli m.in. żona Mayumi Kai (w czasie śmierci Flinta byli w separacji) oraz koledzy z zespołu - Liam Howlett, Maxim i tancerz Leeroy Thornhill (występował w The Prodigy w latach 1990-2000).

Keith Flint (1969 - 2019) 1 / 14 Keith Flint zmarł w wieku 49 lat Źródło: Getty Images Autor: Mick Hutson

Po śmierci wokalisty Liam Howlett i Maxim odwołali wszystkie zaplanowane koncerty, w tym na festiwalu Glastonbury. W połowie 2020 r. zaczęły pojawiać się pierwsze informacje, że grupa (już w dwuosobowym składzie) będzie kontynuować działalność. Pierwsze występy odbyły się w Wielkiej Brytanii w związku z 25-leciem premiery płyty "The Fat of the Land". Przypomnijmy, że ten album sprzedał się w ponad 10-mln nakładzie i przyniósł przeboje "Firestarter", "Breathe" i "Smack My Bitch Up".

Pod koniec 2023 r. odbyła się trasa koncertowa "Army of the Ants" (jednym z przystankiem był Poznań), podczas której oddali hołd Keithowi Flintowi.

Pogrzeb Keitha Flinta z The Prodigy 1 / 19 29 marca w Braintree (Essex) odbył się pogrzeb lidera The Prodigy, Keitha Flinta. W ostatniej drodze wokaliście towarzyszyły tysiące fanów zespołu. Zobacz zdjęcia z pogrzebu Keitha Flinta. Źródło: Getty Images Autor: Joe Maher

"Minęło pięć lat. Bardzo tęsknimy bracie, jesteś zawsze z nami, tuż przy nas. Nigdy nie wyblakniesz. Żyjemy wiecznie!" - napisali Liam Howlett i Maxim na Instagramie.



Instagram Post Rozwiń