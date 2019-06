Sławomir zdradził, co kupił za pieniądze zarobione dzięki "Miłości w Zakopanem"

W rozmowie z "Faktem" Sławomir przyznał, że pieniądze zarobione na hicie "Miłość w Zakopanem", mógł zakupić wysokiej jakości sprzęt muzyczny, którego używają światowe gwiazdy.

23 kwietnia 2017 r. Sławomir opublikował nagranie "Miłość w Zakopanem". Teledysk był kręcony podczas koncertów Sławomira, dodatkowo zawierał tez sceny z trasy, jak przypadkowe spotkania z fanami czy spędzanie wolnego czasu muzyków towarzyszącego wokaliście zespołu Trzymamy się Zapały.



Obecnie teledysk wokalisty ma ponad 198 milionów wyświetleń na Youtube i jest jednym z najpopularniejszych polskich klipów w serwisie.

Dzięki przebojowi Sławomir stał się jednym z najlepiej zarabiających wykonawców w Polsce. "Super Express" podawał nawet, że dzięki utworowi "Miłość w Zakopanem" wokalista miał zainkasować dwa miliony złotych.

Oficjalne zarobki Sławomira i Kajry są tajemnicą, jednak w rozmowie z "Faktem", duet ujawnił, na co wydał pieniądze zarobione dzięki swojemu największemu przebojowi.

Wokalista kupił odsłuchy, z których korzysta m.in. Justin Timberlake. "Możemy robić to, co chcemy artystycznie. Naszym wielkim marzeniem było nagranie piosnek z orkiestrą symfoniczną. Dzięki piosence 'Miłości w Zakopanem' i dzięki temu, ile pieniędzy wygenerowała, mogliśmy kupić też odsłuchy takich jakich używa Justin Timberlake" - tłumaczył Zapała.

"Całe pieniądze, jakie zarabiamy, inwestujemy w to, aby Sławomir się rozwijał i aby to, co robimy było na jak najwyższym poziomie" - dodała Kajra.