Sławomir Leśniak nie żyje. Był cenionym polskim muzykiem

Nie żyje Sławomir Leśniak. Występował między innymi z orkiestrą Jerzego Miliana i zespołem Pogoria.

O śmierci muzyka poinformował w mediach społecznościowych zespołów Pogoria.

"Umarł Sławomir Leśniak. Dla nas Sławek. Dla nas kolega z zespołu (i tata). Trębacz. Brat łapa. Gość równiejszy Was i od nas" - napisali członkowie zespołu.



"Dla świata: doskonały muzyk. Przez wiele lat członek orkiestry Jerzego Miliana, jednej z najlepszych na świecie.



Jeśli puścicie sobie stare Opole, czy Sopot, to pewnie gdzieś tam w orkiestrze gra Sławek, i dlatego to brzmi tak zaje****ie" - dodali.

Pogrzeb odbył się 22 maja. Leśniak został pochowany na cmentarzu w Dąbrowie Górniczej.