Skyblood: Solowy projekt byłego wokalisty Candlemass

Płyta zatytułowana po prostu "Skyblood" będzie pierwszym solowym longplayem szwedzkiego wokalisty, w którego bogatym portfolio odnajdujemy współpracę z m.in. Candlemass, Therion, Yngwie Malmsteenem, Krux, Abstrakt Algebra, Adagio czy At Vance.



Większość instrumentów nagrał sam Mats Levén we własnym Uzi G Studio w Sztokholmie.



Na pierwszej płycie Skyblood nie zabraknie też gości. Są nimi Martin "Axe" Axenrot (Bloodbath, Opeth, Witchery), Nalley Påhlsson (Treat, Therion), Snowy Shaw (eks-King Diamond) i Petter Karlsson (eks-Therion, Diablo Swing Orchestra).



Debiut Skyblood trafi na rynek 22 listopada nakładem austriackiej Napalm Records w wersji winylowej, na CD oraz w edycjach cyfrowych.



Materiał "Skyblood" promuje już premierowy utwór "The Voice".



"Skyblood to ja. Skyblood równa się duma, empatia i wściekłość. 'The Voice' jest tego odzwierciedleniem. Walką o prawdę" - powiedział Levén.



Na albumie "Skyblood" znajdziemy dziewięć kompozycji. Oto ich tytuły:



1. "Skyblood Manifesto"

2. "The Voice"

3. "The Not Forgotten"

4. "Wake Up To The Truth"

5. "Once Invisible"

6. "One Eye For An Eye"

7. "Out Of The Hollow"

8. "For Or Against"

9. "Le Venimeux".