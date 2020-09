Skelethal z nową płytą "Unveiling The Threshold"

W listopadzie do rąk fanów death metalu trafi drugi album francuskiej formacji Skelethal.

Zespół Skelethal przygotował nową płytę /materiały prasowe

Nowy longplay kwartetu z Lille wyda amerykańska Hells Headbangers Records. Wytwórnia z Ohio szykuje wersję CD, winyl, edycję cyfrową oraz limitowaną odsłonę kasetową.

Następcę debiutu "Of The Depths..." z 2017 roku zmiksował Amerykanin Greg Wilkinson. Na okładce znajdziemy pracę Elirana Kantora.

Druga płyta wyraźnie zapatrzonego w oldskulowy szwedzki death metalu Skelethal będzie mieć swą premierę 20 listopada.

Premierowej kompozycji "Sidereal Lifespan" Skelethal możecie posłuchać poniżej:

Na płycie "Unveiling The Threshold" usłyszymy osiem utworów. Oto ich tytuły:

1. "Sidereal Lifespan"

2. "Antropomorphia"

3. "Emerging From The Ethereal Threshold"

4. "Repulsive Recollections"

5. "Cave Dwellers"

6. "On Somber Soil"

7. "Adorned With The Black Vetebra"

8. "Abyssal Church... The Portal Revealed".