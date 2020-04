Six Feet Under: Nowy album jeszcze w tym roku

Florydzka grupa Six Feet Under przygotowuje nową płytę.

Six Feet Under szykuje nową płytę

Jak właśnie ujawniono, tytuł nowego longplaya amerykańskich deathmetalowców pod wodzą Chrisa Barnesa (wokal; eks-Cannibal Corpse) brzmieć będzie "Nightmares Of The Decomposed".

Jack Owen w Six Feet Under



Przypomnijmy, że następca albumu "Torment" z 2017 roku będzie pierwszą płytą Six Feet Under z udziałem gitarzysty Jacka Owena, z którym Barnes nagrywał pierwsze longplaye Cannibal Corpse z lat 90.

Album "Nightmares Of The Decomposed" wyda Metal Blade Records, z którą zespół związany jest od samego początku.



Numeru "War Is Coming" Six Feet Under z płyty "Warpath" (1997 r.) możecie posłuchać poniżej: