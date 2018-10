Sinead O'Connor przeszła na islam i zmieniła imię

Sinead O'Connor poinformowała, że zmieniła wyznanie. Irlandzka wokalistka przeszła na islam i zmieniła imię na Shuhada. "Jestem dumną muzułmanką" - mówi artystka.

Sinead O'Connor zmieniła wyznanie

O zmianie wyznania Sinead O'Connor poinformowała w specjalnym oświadczeniu.

"Chciałabym ogłosić, że jestem dumna z tego, że zostałam muzułmanką" - napisała na Twitterze. W związku z przejściem na islam Irlandka otrzyma nowe imię - Shuhada.



"Jest to naturalny wniosek każdej inteligentnej podróży teologa. Wszystkie pisma prowadzą do islamu, co powoduje, że wszystkie inne pisma święte są zbędne" - czytamy dalej w oświadczeniu.



W dalszych postach Sinead O'Connor opublikowała zdjęcia w hidżabie. Zmieniła także nazwę profilu.



Irlandzka wokalistka nagrała także film, na którym po raz pierwszy wyśpiewuje azan, czyli wezwanie wyznawców islamu do modlitwy.

Przypomnijmy, że w marcu Sinead O’Connor poinformowała o rozpoczęciu działalności muzycznej pod imieniem i nazwiskiem Magda Davitt i zapowiedziała trasę koncertową. Wcześniej Irlandka przedstawiła się tak w programie Dr. Phila, gdzie opowiadała o swoich problemach.

"Sinead jest martwa. Narodziła się nowa osoba. Nie chcę już tego patriarchalnego nazwiska. Wybrane przeze mnie imię i nazwisko są piękne i bardziej do mnie pasują" - pisała na Facebooku.

Na początku sierpnia przyszła pora na zaprezentowanie pierwszego utworu jako Magda Davitt. Piosenka "Milestones" porusza tematykę zdrowia psychicznego artystki.

Przypomnijmy, że w zeszłym roku wokalistka przeszła poważne załamanie nerwowe oraz miała myśli samobójcze.

"W moim życiu nie ma nikogo poza moim lekarzem, psychiatrą, który jest najcudowniejszym człowiekiem na świecie i mówi mi, że jestem jego bohaterką. To jedyna rzecz, która trzyma mnie przy życiu" - dodała w specjalnym nagraniu.

Davitt w rozmowie z "The Irish Sun" zdradziła, że "Milestones" to zwiastun nowej płyty, nad którą pracuje z Davidem Holmesem. Jej premiera wstępnie zapowiedziana została na jesień 2019 roku, a roboczy tytuł brzmi "No Mud No Lotus".

Sinead O'Connor zdobyła światową sławę piosenką "Nothing Compares 2U" autorstwa Prince'a. Oprócz działalności na scenie muzycznej znana była z kontrowersyjnych zachowań. Udzielała się jako aktywistka ruchu proaborcyjnego w Irlandii. Swego czasu odmówiła występu podczas koncertu w USA, przed którym odegrano hymn amerykański. W 1992 roku w proteście przeciwko Kościołowi katolickiemu podarła publicznie fotografię papieża Jana Pawła II.



Od 1999 roku była kapłanką odrzuconego przez Rzym Kościoła łacińsko-trydenckiego.



8 grudnia artystka skończy 52 lata.

Sinead O'Connor w Warszawie - 27 października 2013 r.