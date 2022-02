Według doniesień dziennika, mieli pomóc przechodnie, którzy rzucili się na pomoc ubrudzonemu krwią Cowellowi. Krótko po tym przybyli ratownicy medyczni, a potentat medialny trafił do szpitala ze złamaną ręką i podejrzeniem wstrząsu mózgu.

Nie jest to pierwszy taki wypadek Simona Cowella - półtora roku temu w ten sam sposób złamał kręgosłup. Informator "The Sun" twierdzi, że tym razem mogło skończyć się gorzej, niż ostatnio.

Wideo Golden Buzzer: Nightbirde's Original Song Makes Simon Cowell Emotional - America's Got Talent 2021

"Pomimo tego, że to drugi taki wypadek, Simon upiera się, że nie porzuci roweru - zacznie jednak nosić kask" - mówi informator. Do wypadku Cowella doszło w dzień po tym, jak zakończył filmowanie najnowszego sezonu "Britain's Got Talent", której emisja rozpocznie się w kwietniu. Teraz będzie musiał promować nowy program z ramieniem w gipsie, który już zdążył mu ozdobić jego syn siedmioletni syn Eric oraz 44-letnia narzeczona Lauren Silverman.

Reklama

Wideo 10-Year-Old Filipino Singer Peter Rosalita Gets Simon Cowell EMOTIONAL with Shocking Voice!

Simon Cowell miał wypadek - narzeczona stawia mu ultimatum!

Niedawno informowaliśmy, że Cowell zrezygnował z prowadzenia programu "Walk The Line", bo chciał skupić się na spędzaniu czasu z rodziną po wypadku w 2020 roku. Miejmy nadzieję, że tegoroczny wypadek, to ostatni jego taki wybryk. I że w końcu założy kask.



Jak donosi "OK! Magazine", sytuacją zaniepokoiła się narzeczona Cowella, Lauren Silverman.



"To bardzo przerażające dla Lauren i bardzo się o niego martwi" - przekazało źródło portalu.

Wychodzi na to, że Cowell doznaje wypaków na rowerze zwykle wtedy... Kiedy jeździ sam. Kobieta znalazła sposób - postawiła partnerowi ultimatum!



"Lubią jeździć razem na rowerze, ale wygląda na to, że zawsze coś się dzieje, gdy wychodzi sam. Lauren jest dla Simona prawdziwą siłą, a kiedy jej nie ma, on sam wpada w kłopoty! Lauren powiedziała mu, że nie będzie już więcej rowerów - zwłaszcza nie sam".

Lauren i Simon, którzy w zeszłym miesiącu ogłosili swoje zaręczyny, są rodzicami siedmioletniego syna Erica. Kobieta chciałaby, aby Simon priorytetowo traktował swoje dobro dla dobra ich rodziny.

"On po prostu musi o siebie zadbać. Rodzina naprawdę się o niego martwi" - pisze "OK! Magazine".

Instagram Post

Simon Cowell po raz kolejny cudem przeżył groźny rowerowy upadek

Wcześniej do takiego zdarzenia doszło niemal równo 18 miesięcy temu, 8 sierpnia 2020 roku, nieopodal domu jurora w Malibu. Simon Cowell natychmiast został zabrany do szpitala, gdzie jeszcze tego samego wieczora przeszedł operację pleców.

Zabieg Simona Cowella w szpitalu trwał pięć godzin. W celu naprawy uszkodzonego kręgosłupa wprowadzono tam metalowy pręt.

Z powodu rekonwalescencji Cowell był zmuszony opuścić resztę sezonu "Mam talent". Nie pojawił się również w finale programu.



"The Sun" donosiło wówczas, że prawnicy Cowella pracują nad pozwem firmy Swindon Powertrain, która jest twórcą feralnego roweru Simona Cowella.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zobacz "Adele: One Night Only" w Polsat Box Go! Polsat

Współpracownicy jurora mieli zainteresować się sprawą pozwu po tym, jak były pracownik przedsiębiorstwa wyraził zaniepokojenie, gdy dowiedział się, że gwiazdor kupił e-rower i nie został odpowiednio poinformowany o możliwych zagrożeniach. Model Cowella potrafił rozwijać prędkość 80 mil na godzinę (prawie 130 km/h). Elektryczne rowery są też zakazane w Wielkiej Brytanii.

"To jest śmiertelna pułapka. Ten rower nie powinien trafić do Simona przed nauczeniem go, jak z niego korzystać" - miał mówić w tamtym czasie.

Zdjęcie Simon Cowell na rowerze (zdjęcie z 2018 roku) / SplashNews.com / East News