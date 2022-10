Sickrecy przed premierą debiutanckiego albumu "Salvation Through Tyranny"

Grindcore'owcy ze Szwecji podpisali kontrakt z zasłużoną dla podziemnej sceny Selfmadegod Records z Białej Podlaskiej. Pierwszym owocem współpracy obu stron będzie "Salvation Through Tyranny", debiutancki longplay Sickrecy, który ujrzy światło dzienne 28 października. Na "Salvation Through Tyranny" znajdziemy dodatkowo materiał z "First World Anxiety", EP-ki Szwedów z 2021 roku.



Warto wspomnieć, że Sickrecy tworzą gitarzysta Marcus Dahl i perkusista, a zarazem basista Martin Eriksson, którzy udzielają się również w Damned To Downfall i World In Ruins; oraz wokalista Adde Mitroulis, członek m.in. Birdflesh i General Surgery.

Reklama

"Tu nie chodzi o przesuwanie granic w kwestii prędkości, obrzydliwości czy nowej techniki. Jesteśmy po to, żeby spuścić solidny grindcore'owy wp******!" - ostrzegają Szwedzi.



Czy nie są to tylko przechwałki, możecie sprawdzić oglądając teledysk do "Voice Your Opinion", pierwszego singla Sickrecy z albumu "Salvation Through Tyranny":