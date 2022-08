Jak już informowaliśmy, 3 września do sprzedaży trafi 13. solowy album Ozzy'ego Osbourne'a - "Patient Number 9".

Pierwszym singlem był utwór tytułowy z gościnnym udziałem gitarzysty Jeffa Becka.

Z kolei do utworu "Degradation Rules" legendarny Książę Ciemności zaprosił swojego kolegę z nieistniejącego już zespołu Black Sabbath - gitarzystę Tony'ego Iommiego. To ich pierwsze wspólne nagranie od czasu pożegnalnej płyty Black Sabbath - "13" z 2013 r.

Clip Ozzy Osbourne Degradation Rules (Vizualizer) ft. Tony Iommi

Ozzy Osbourne - nowa płyta "Patient Number 9"

Na albumie oprócz Iommiego, usłyszymy także takich muzyków jak Eric Clapton, Mike McCready (gitarzysta Pearl Jam), Duff McKagan (basista Guns N' Roses), Chris Chaney (basista Jane's Addiction), Chad Smith (perkusista Red Hot Chili Peppers), wracający do ekipy Ozzy'ego gitarzysta Zakk Wylde (Black Label Society), Robert Trujillo (basista grupy Metallica), Josh Homme (Queens Of The Stone Age) czy nieżyjący już perkusista Foo Fighters, Taylor Hawkins.

Za produkcję całości odpowiada Andrew Watt, który pracował z Ozzym przy jego poprzednim solowym albumie "Ordinary Man" z 2020 roku.

Ozzy i Sharon Osbourne'owie na wakacjach na Hawajach

Obecnie 73-letni wokalista razem ze swoją żoną i menedżerką, 69-letnią Sharon Osbourne, wypoczywa na Hawajach. To właśnie tam 40 lat temu para wzięła ślub.

Na najnowszym zdjęciu na Instagramie Sharon możemy zobaczyć małżonków całujących się w basenie.



Instagram Post

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ozzy Osbourne In My Life

