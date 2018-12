Shakin' Stevens przed koncertami w Polsce. "Merry Christmas Everyone" i skarpety pod choinkę

"To taki typ piosenki, który może zdobyć listy przebojów" - mówi Shakin' Stevens o utworze "Merry Christmas Everyone", który do dziś znajduje się w czołówce najpopularniejszych świątecznych przebojów.

Shakin' Stevens regularnie odwiedza Polskę /Wojciech Olszanka / East News

"Cry Just a Little Bit", "You Drive Me Crazy", "Teardrops", "Oh Julie!" i świąteczna piosenka "Merry Christmas Everyone" to jedne z największych przebojów Shakin' Stevensa. Walijski wokalista powróci do Polski pod koniec lutego 2019 r. na dwa koncerty w ramach trasy "Greatest Hits - And More".

Clip Shakin' Stevens Cry Just A Little Bit

25 lutego usłyszymy Shakin' Stevensa w Hali Orbita we Wrocławiu, a dzień później na warszawskim Torwarze. Gwiazdor podkreśla, że nie zabraknie największych przebojów, utworów z nowej płyty i może mniej znanych, ale za to jego ulubionych piosenek. Bilety można kupić za pośrednictwem platformy eventim.pl.

Po raz pierwszy wystąpił w Polsce w 1985 roku. Na kolejne spotkanie z fanami przyjechał dwa lata później - od tamtej pory regularnie wraca do naszego kraju, bo jak sam mówi, publiczność tutaj jest niesamowita.

O albumie "Take One!" z 1980 r. (z singlem "Hot Dog", jego pierwszym notowanym na brytyjskiej liście przebojów) powiedział: był w porządku. Z kolei "Give Me Your Heart Tonight" (1982) to jedna z jego ulubionych płyt. Jak sam mówi może tytuł i okładka, nie były zbyt dobre, to jednak muzyka broni się sama - "nie oceniaj płyty po okładce". Za najbardziej osobisty uważa swój ostatni album "Echoes Of Our Times" z 2016 r.



"Na tym albumie jest wiele piosenek o mojej rodzinie, o której nic nie wiedziałem, dlatego poszukałem informacji na jej temat. Górnicy, członkowie armii zbawienia, cierpiące dzieci - tematy te, to efekty moich poszukiwań" - mówił Shakin'.



A piosenki? "Oh Julie" to jego numer 1. Sam przyznaje, że nie ma pojęcia skąd taki tytuł. Faktem jest, że utwór z miejsca stał się jednym z jego największych przebojów. "Cry Just A Little Bit" napisał Bob Heatlie. Shakin' wspomina, że "spodobała mi się kiedy ją usłyszałem, więc nagrałem ją i okazała się sukcesem w wielu krajach, szczególnie w Polsce".

Clip Shakin' Stevens Oh Julie

Na opublikowanej przez brytyjski dziennik "The Telegraph" liście 100 najpopularniejszych piosenek świątecznych wszech czasów 15. miejsce zajęła "Merry Christmas Everyone". "Walijski Elvis" wiedział, że kawałek będzie hitem.



"Cóż, nie jest to piosenka dla każdego, ale ma wszystko czego potrzebuje tradycyjna piosenka świąteczna. To taki typ piosenki, który może zdobyć listy przebojów" - podkreśla wokalista.



Clip Shakin' Stevens Merry Christmas Everyone

Co gwiazda rock'n'rolla lat 80. chciałaby znaleźć pod choinką? Skarpety. Jaki był jego najlepszy prezent świąteczny? Poradzenie sobie z problemami zdrowotnymi, które było darem od losu. Życzenia noworoczne? Dla wokalisty najważniejsze jest zdrowie, szczęście i udane koncerty.