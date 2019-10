Selena Gomez zapowiada nowy album. Zobacz teledysk "Lose You To Love Me"

Selena Gomez powraca po dłuższej przerwie z czwartym albumem studyjnym. Nowa płytę zapowiada utwór "Lose You To Love Me".

Selena Gomez zapowiada nowy album /Kevin Winter /Getty Images

Swoją ostatnią płytę - "Revival "- Selena Gomez wydała w 2015 roku. Do trzech studyjnych albumów dołącz teraz kolejny, który wokalistka zapowiada pierwszym utworem "Lose You To Love Me".



Clip Selena Gomez Lose You To Love Me

Reklama

Jeszcze w kwietniu gwiazda zdradziła w jednym z wywiadów, że pracuje nad kolejnym albumem. Wyjawiła też, że będzie to bardzo osobista płyta opowiadająca o jej życiu.



"Nie będzie na niej kooperacji. Pracując nad tą płytą, chciałam po prostu być sobą, całą sobą. Każda piosenka jest historią, którą przeżyłam. Do tego momentu myślę, że nie ma osoby, która opowiedziałaby moją historię lepiej, niż ja sama. Po prostu naprawdę chciałam tak jakby przeżyć trochę swoją historię i przekształcić ją w coś, co wiele dla mnie znaczy" - opowiadała Gomez.

Długa przerwa w pracy artystycznej była spowodowana wieloma zawirowywaniami w życiu wokalistki. Przez dłuższy czas Gomez borykała się m.in. z problemami zdrowotnymi (gwiazda z powodu walki z toczniem przeszła przeszczep nerki oraz trafiła też do kliniki psychiatrycznej)



Wideo Selena Gomez przechodzi kryzys emocjonalny. Gwiazda była dwukrotnie hospitalizowana (Cover Video/x-news)

Selena Gomez 23 października zaprezentowała nowy singiel i czarno-biały, minimalistyczny teledysk "Lose You To Love Me". Utwór jest bardzo osobisty. Wokalistka wyjaśniła w komentarzu zamieszczonym pod wideo, czego dotyczy piosenka:

"Ta piosenka była zainspirowana wieloma rzeczami, które wydarzyły się w moim życiu od czasu wydania mojego ostatniego albumu. Chcę, żeby ludzie poczuli nadzieję i żeby wiedzieli, że powrót z 'drugiej strony' uczyni ich silniejszą wersją samych siebie".