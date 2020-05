Selena Gomez pokazała się bez makijażu. "Wybieram szczęście"

Od kilku lat Selena Gomez zmagała się z problemami zdrowotnymi, zarówno tymi natury fizycznej, jak i psychicznej. Na Instagramie opublikowała zdjęcie, które zachwyciło fanów.

Ostatnie lata były dla Seleny Gomez bardzo ciężkie /KEVIN WINTER/Getty AFP/East News /East News

W 2014 roku u Seleny Gomez zdiagnozowano tocznia. Wokalistka o swoich kłopotach ze zdrowiem opowiedziała przy okazji premiery płyty "Revival". Kolejne komplikacje pojawiły się w 2016 roku.

Selena była zmuszona przerwać światową trasę koncertową, gdyż miała problemy natury psychicznej - cierpiała na napady lęku i paniki oraz depresję.

"Odkryłam, że lęki, napady paniki i depresja mogą być skutkami tocznia. Chcę żyć aktywnie i koncentrować się na moim zdrowiu i szczęściu, dlatego najlepszym wyjściem w tej sytuacji jest tymczasowe wyłączenie się z życia na scenie" - oznajmiła.

"Moja samoocena została zniszczona. Byłam przygnębiona, niespokojna. Zaczęłam miewać ataki paniki tuż przed wyjściem na scenę albo tuż po zejściu z niej. Czułam, że nie jestem zbyt dobra. Uważałam, że nic nie daję moim fanom, a oni mogą to zobaczyć - co było, moim zdaniem, całkowitym wypaczeniem" - mówiła w rozmowie z "Vogue", bo zakończonej trzymiesięcznej terapii.



Najgorsze jednak miało dopiero przyjść. W związku z chorobą Gomez musiała przejść przeszczep nerki. Organ otrzymała od swojej przyjaciółki, aktorki Franci Raisy.

Przełomowy dla Gomez okazał się 2019 rok. Wokalistka co prawda nie wydała w tym czasie płyty, a fani musieli pocieszyć się jej dwoma singlami, jednak gwiazda zaczęła coraz częściej pojawiać się w mediach - promowała m.in. film Jima Jarmuscha "Truposze nie umierają". Oprócz wywiadów w telewizji, zjawiła się też na ściance na festiwalu w Cannes.

"Nadchodzi wiele ekscytujących rzeczy. Czuję, że to mój czas i moje tempo. Nie staram się rzucać ludziom mojej muzyki w twarz, dopóki nie jestem gotowa" - tłumaczyła.

Na instagramowym profilu marki Rare Beauty (stworzonej przez Gomez) pojawiło się nowe zdjęcie piosenkarki, które potwierdza, że młoda wokalistka faktycznie wychodzi na prostą.



"Wybierzcie szczęście. Każdy miesiąc to Miesiąc Świadomości Zdrowia Psychicznego - będziemy udostępniać więcej badań, historii społecznych i sposobów, by pozostać w pozytywnym nastroju przez cały miesiąc. Cieszcie się weekendem, wylogujcie się i zróbcie coś, że poczujecie się dobrze" - napisała pod zdjęciem.



Na fotografii widzimy także kartkę z napisem "Jestem odpowiedzialna za to, jak się czuję i dzisiaj wybieram szczęście!". Fani nie szczędzili komplementów, widząc swoją idolkę wracającą do formy.