"Staram się trzymać wagę, ale wczoraj poszłam do Jack In The Box (jedna z sieci amerykańskich fast foodów - przyp. red.), zjadłem cztery tacosy, trzy egg rollsy, krążki cebulowe i kanapkę z ostrym kurczakiem" - zwierzyła się fanom Selena Gomez.



Chwilę później Selena dodała natomiast przesłanie do krytyków jej wagi i wyglądu. "Ale szczerze, nie przejmuje się stale moją wagą, bo ludzie i tak będą narzekać" - komentowała.

"Jesteś za mała, jesteś za duża. To na ciebie nie pasuje. Bla, bla, bla" - stwierdziła. "Jestem idealna taka, jaka jestem" - zakończyła.



Selena Gomez skończy karierę muzyczną?

Przypomnijmy, że jakiś czas temu Selena Gomez zapowiedziała, że wyda jeszcze jeden album, a następnie zakończy karierę muzyczną i skupi się na aktorstwie.

"Trudno jest dalej tworzyć muzykę, kiedy ludzie niekoniecznie traktują cię poważnie. Miałam chwile, kiedy zastanawiam się, po co to robię, jaki jest tego sens. 'Lose You to Love Me' uważam za najlepszą piosenkę, jaką kiedykolwiek wydałem, a niektórym to wciąż nie wystarczało. Myślę, że jest wielu ludzi, którzy lubią moją muzykę i jestem im za to bardzo wdzięczna, dzięki nim wciąż to robię. Jednak myślę, że gdy wydam następny album, będzie inaczej. Chcę spróbować jeszcze raz, zanim przejdę na emeryturę" - zapowiedziała.

Na razie dyskografię Gomez zamyka EP-ka "Revelación" z 2021 roku nagrana w języku hiszpańskim.