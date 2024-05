7 maja o godzinie 21 odbędzie się pierwszy półfinał Eurowizji 2024. Weźmie w nim udział 15 państw, a wśród nich znajdzie się również reprezentująca Polskę Luna z piosenką "The Tower".

Udział Luny budzi mnóstwo kontrowersji od samego wyboru. Sporo mówiło się o jej problemach wokalnych, które szczególnie widoczne były przy okazji jej przedeurowizyjnych występów.

Jak to zazwyczaj bywa, Polka najmocniej krytykowana jest we własnym kraju. Eurowizyjni dziennikarze z zagranicy nie są już dla niej tak surowi, jak niektórzy z polskich celebrytów.



Reklama

Zagraniczni dziennikarze o Lunie. "Zapiera dech w piersiach". "Jest fenomenalna"

Lunę w finale widzi m.in. Clara Cabrera, dziennikarka Eurovoxx.

- Myślę, że istnieje naprawdę duża szansa, że awansuje, ponieważ jej piosenka jest bardzo przystępna. Prezencja sceniczna na podstawie tego, co wdzieliśmy do tej pory, może jest trochę chaotyczna, ale na drugiej próbie widziałam, że ujęcia kamer zostały poprawione i teraz wydaje się trochę bardziej poukładane. Sama historia nabiera większego sensu. Poza tym trzeba pamiętać o Polakach za granicą. Myślę więc, że jest duża szansa na finał - mówi w rozmowie z Łukaszem Smardzewskim.



Zachwytów nad Luną nie kryją ukraińscy dziennikarze. Ci są przekonani, że Polka trafi do finału.

- To mocna piosenka, a to co dzieje się na scenie, zapiera dech w piersiach. Taniec... A kiedy upada na podłogę i okazuje się, że jest na koniu... zamarłam. To jest po prostu piękne. Luna jest fenomenalna - zachwala Lunę Polina Buchak z ukraińskiego serwisu Razom for Ukraine.

- Jest bardzo świadomą artystką, każdy wybór, którego dokonuje jest przemyślany. Ma dobry zespół. Myślę, że Polska powinna być niezwykle dumna z tego występu. Bez względu na to, jaki będzie wynik. Jednocześnie słyszałem, że fani są naprawdę podekscytowani. To oznacza, że są naprawdę duże szanse, że Luna znajdzie się w wielkim finale w sobotę. Nie można zapomnieć o ogromnej polskiej diasporze na całym świecie, która zagłosuje jako reszta świata. Głosowanie trwa od poniedziałku i będzie można głosować podczas koncertu - komentuje dla Interii Aleksandr Krapivkin z Razom for Ukraine.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zagraniczni dziennikarze o szansach Luny na Eurowizji INTERIA.PL

Polscy dziennikarze o szansach Luny na Eurowizji. "Jest wspaniała i charyzmatyczna"

Polscy dziennikarze zajmujący się Eurowizją, którzy mieli okazję oglądać próby Luny, również widzą spore szanse dla finał.

- Wydaję mi się, że Luna znajdzie się w sobotnim finale. Największym atutem moim zdaniem jest piosenka, która jest świetnym, radiowym hitem. To było duże wyzwanie, aby przełożyć to na eurowizyjną scenę. Wydaję mi się, że pod względem wizualnym ten występ się wyróżnia, jest zapamiętywalny, a to bardzo ważne w konkursie Eurowizji. Wokalnie to też brzmi lepiej niż na wszystkich koncertach przedeurowizjnych, które widzieliśmy. Dlatego wydaję mi się, że po półfinale, gdzie tylko pięć krajów odpada, Polska znajdzie się w finale - komentuje w rozmowie z Interią Maciej Mazański, dziennikarz "Dobry wieczór Europo".

- Polska nie jest w gronie faworytów do czołowych miejsc i to już wiemy od jakiegoś czasu. Te opinie się utrzymują. Jednak biorąc pod uwagę jakieś realistyczne oczekiwania, to słyszę dużo pozytywnych opinii, zwłaszcza o piosence. Jeśli chodzi o występ - tu jest różnie. Jednym bardziej się podoba, innym mniej, ale tak to bywa w przypadku charakterystycznych prezentacji scenicznych. Półfinał przyniesie emocje bardzo skrajne. Od mrocznego - rodem z horroru - występu Irlandii, po piękny, wzruszający, monumentalny występ Ukrainy. A potem wchodzi Chorwat i robi wielką rockową imprezę - dodaje.

Zdjęcie Luna / JESSICA GOW/TT/AFP / East News

Bukmacherzy dają obecnie 79 procent szans Polsce na awans do finału konkursu (Polska awansować ma z 9. miejsca). Podobnie typuje również Maria Baładżanow z eurowizji.org.



"Widać pomysł". Co jest atutem Luny na Eurowizji?

- Dałabym takie 75 procent. Występ jest dobrze przygotowany. Trochę tam panuje chaos, nie ukrywajmy, ale Luna robi całą robotę. Jest tak wspaniała i charyzmatyczna, że to 75 procent to jest pewne. Oczywiście to jest Eurowizja, nigdy nie wiem, co się wydarzy, ale ja jestem pozytywna nastrojona jeśli chodzi o półfinał - mówi.

Kamil Polewski zwraca uwagę na niezłe losowanie dla Polski, gdyż głosować będą kraje, w których znajduje się spora Polonia.

- Myślę, że szanse są duże. Ten półfinał wcale nie jest trudny, a mamy kraje, które historycznie nam sprzyjają, gdzie mieszka liczna Polonia, dlatego wydaje m się, że ten półfinał może nie jest bułką z masłem, ale raczej czujemy się pewnie. W końcu mamy występ, który jest przemyślany od początku do końca, to znaczy że jest tam idea i opowiedziana historia. W poprzednich latach trochę tego brakowało. Występ oceniam pozytywnie. Są pewne rzeczy, które mogłyby być lepsze, ale generalnie ogólne wrażenie jest mocne - tłumaczy dziennikarz eurowizji.org.

Jeśli Luna awansuje do finału, ponownie na scenie w Malmo wystąpi 11 maja. W wielkim finale łącznie wystąpi 26 krajów (20 półfinalistów, gospodarz oraz kraje tzw. Wielkiej Piątki).