Zespół Scorpions przez ostatnią dekadę wydawał płyty zawierające wyłącznie utwory napisane przed laty. Ostatni album z nowymi utworami, "Sting in the Tail", ukazał się w marcu 2010 roku. Pod koniec kwietnia 2020 r. grupa wypuściła nową piosenkę pod tytułem "Sign of Hope" ( sprawdź! ). W lutym otrzymamy nowe wydawnictwo, pt. "Rock Beliver", a właśnie poznaliśmy utwór tytułowy.

Wideo Scorpions – Sign of Hope (Official Audio)

"Przez lata słyszeliśmy, że rock umarł" - opowiada o tekście piosenki wokalista i autor słów, Klaus Meine.

"Nadal jednak są miliony wyznawców rocka na świecie, który przeczą tej tezie. Nasi fani są najlepsi! Kiedyś znów się spotkamy, bo tak jak wy, jesteśmy wyznawcami rocka" - dodaje.

"Rock Believer", skomponowany przez cały zespół, utrzymany jest w stylu dawnych kawałków Scorpions z lat 80.

"Nowy materiał to powrót do naszych korzeni" - zapewnia Meine.

"Chcieliśmy odtworzyć DNA Scorpions, czyli świetne riffy i mocne melodie. Zależało nam na tym, by w studiu oddać koncertowy klimat - cała nasza piątka, grająca razem, w jednym pomieszczeniu. Mikkey Dee, który znalazł się w naszym składzie, wniósł świeżą energię i sprawił, że sesja była sporą frajdą" - tłumaczy wokalista.

Z powodu pandemii, sesja, która miała odbyć się w Los Angeles, została przeniesiona do Niemiec.

"Kiedy zniesiono restrykcje, Paweł Mąciwoda i Mikkey Dee dołączyli z Polski i Szwecji, i nagle było zupełnie jak w latach 80. Chodziliśmy do pobliskiego pubu, a wieczorami rozmawialiśmy o muzyce" - wspomina Matthias Jabs.

"Tak naprawdę o nowej płycie zaczęliśmy myśleć już w 2018 roku" - dodał Rudolf Schenker.

Nowy singiel "Rock Believer" to swoiste podsumowanie albumu, a zarazem przesłanie kapeli. Zjawiskową okładkę singla zaprojektował laureat Grammy, Klaus Voormann, twórca grafiki do legendarnego albumu "Revolver" The Beatles.

Clip Scorpions Rock Believer

Również pod hasłem "Rock Believer" odbędzie się trasa, w ramach której w marcu i kwietniu 2022 roku Scorpions da serię koncertów w Planet Hollywood Resorts & Casino w Las Vegas. Później zespół zawita do Europy, w tym do Polski. 28 maja 2022 roku Scorpions zagra w Tauron Arenie Kraków.

Na trasie Scorpions supportować będzie Wolfgang Van Halen, syn Eddie Van Halen, ze swoim zespołem Mammoth WVH.

Scorpions to jeden z najważniejszych rockowych zespołów ostatnich dekad. Nie tylko zdefiniowali klasyczne rockowe brzmienie, ale i sprzedali 120 milionów płyt, zagrali 5 tysięcy koncertów i nagrali wiele ponadczasowych klasyków, w tym legendarny "Wind of Change" - jeden z najlepiej sprzedających się singli wszech czasów, a przede wszystkim utwór, będący synonimem jednego z najważniejszych momentów w historii.

Do sukcesów Scorpions należy dodać liczne nagrody, w tym gwiazdę na Rock Walk of Fame w Hollywood i takie klasyki jak "No One Like You", "Rock You Like A Hurricane" czy "Still Loving You".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Paweł Mąciwoda (Scorpions): Zobaczymy co przyszłość przyniesie INTERIA.PL

