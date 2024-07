"Razem z jego riffem Chucka Berry'ego i sposobem, w jaki znokautował Biffa, panie i panowie, powitajcie na scenie Michaela J. Foksa!" - zapowiedział zmagającego się z chorobą Parkinsona aktora lider Coldplay, Chris Martin w trakcie przedstawiania gości obecnych na festiwalu Glastonbury. Wśród nich był m.in. również jego założyciel, Michael Eavis.

Fox zagrał na gitarze w przeboju "Fix You" ( sprawdź! ).



"Głównym powodem, dzięki któremu jesteśmy razem w zespole jest to, że obejrzeliśmy 'Powrót do przyszłości'. Podziękujcie więc Michaelowi, naszemu bohaterowi na zawsze i jednemu z najwspanialszych ludzi, jacy istnieją" - mówił po występie Martin cytowany przez portal Entertainment Weekly.

W 2016 r. Coldplay i Michael J. Fox wystąpili razem na scenie - zagrali wówczas razem utwór ze wspomnianego wyżej filmu: "Johnny B. Goode" Chucka Berry'ego.

Chris Martin już wcześniej zdradzał, że to właśnie "Powrót do przyszłości" zainspirował go z kolegami do wspólnego grania. Momentem, który "zmienił jego życie" nazwał wokalista scenę wykonania przez Foxa piosenki Berry'ego.

Na tegorocznym festiwalu Glastonbury Coldplay wsparła także raperka Little Simz.

Dodajmy, że grupa cieszy się w ojczyźnie statusem wielkiej gwiazdy. Na początku października zespół zaprezentuje nowy album "Moon Music" promowany singlem "feelslikeimfallinginlove" ( sprawdź! ).



