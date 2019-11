Schammasch przed premierą płyty "Hearts Of No Light"

Awangardowi blackmetalowcy ze szwajcarskiej formacji Schammasch wypuszczą w piątek, 8 listopada, czwarty album.

Nowy longplay podopiecznych kalifornijskiej Prosthetic Records zarejestrowano w niemieckim Klangschmiede Studio E (perkusja, wokale) oraz w szwajcarskich studiach Soundfarm (fortepian) i Sanktum (gitary).

Nad przebiegiem całego procesu produkcyjnego czuwali C.S.R, grający na gitarze wokalista i lider zespołu z Bazylei, oraz (odpowiedzialny również za miks i mastering) Markus Stock, właściciel Klangschmiede Studio E, a także muzyk znany m.in. z niemieckiej grupy The Vision Bleak.

Na "Hearts Of No Light" w dwóch utworach usłyszymy amerykańską pianistkę Lillian Liu. Wśród gości znaleźli się także (w kompozycji "I Burn Within You") norweski wokalista Aldrahn (Thorns, eks-Dødheimsgard) oraz (utwór "Innermost, Lowermost Abyss") francuski artysta Dehn Sora (Treha Sektori, Throane, Ovtrenoir).



Czwarty album Schammasch promują single "A Paradigm Of Beauty" i "Rays Like Razors". Ten drugi możecie sprawdzić poniżej:

Oto program albumu "Hearts Of No Light":



1. "Winds That Pierce The Silence"

2. "Ego Sum Omega"

3. "A Bridge Ablaze"

4. "Qadmon's Heir"

5. "Rays Like Razors"

6. "I Burn Within You"

7. "A Paradigm Of Beauty"

8. "Katabasis"

9. "Innermost, Lowermost Abyss".