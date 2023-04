Po wypuszczeniu "Bloodline", znana z "The Voice Kids", Eurowizji Junior i "Mam talent" Sara James prezentuje kolejny świeży singel "Hula Hoop". Nowy utwór znalazł się na playlistach New Music Friday w aż 33 krajach, między innymi Wielkiej Brytanii, Niemczech i Francji.

"Hula Hoop" to drugi singel, którego Sara jest współautorką. Tym razem do studia zaprosiła Taneishę Jackson i Lewisa Gardinera - brytyjskich autorów piosenek i producentów, którzy na swoim koncie mają współpracę z takimi gwiazdami jak Pharrell Williams, Megan Thee Stallion czy Doja Cat. Radosna melodia kontrastuje z przekazem jaki niesie utwór. Sara opowiada w nim o radzeniu sobie z zazdrością i presją, których doświadcza z powodu rosnącej popularności.

Sara James pracuje w USA z cenionymi muzykami

"Ta piosenka to zastrzyk energii. Miałam dużo zabawy podczas nagrań z Taneishą i Lewisem i nie mogłam doczekać się, by pokazać światu efekt naszej wspólnej pracy. Za każdym razem jak odpalam 'Hula Hoop' od razu rwę się do tańca i właśnie to najbardziej kocham w tym numerze. Pomimo tego, że słowa opowiadają o zazdrości i problemach, z którymi czasami się mierzę, chciałam, żeby utwór ten miał pozytywny klimat. Nareszcie nadchodzi lato i zaczynamy łapać pierwsze promienie słońca. Chcę, żeby każdy po prostu cieszył się swoim życiem i tańczył, nie ważne co mówią i robią inni. - mówi Sara o nowym singlu.

Aby w pełni uchwycić letni klimat singla, Sara nagrała klip w słonecznym Los Angeles.



"Hula Hoop" to kolejny singel zapowiadający debiutancki album Sary, który zaplanowany jest na koniec 2023. Młoda piosenkarka poświęca się pracy w studio nagraniowym, ale również biorąc udział w różnych ekscytujących projektach m.in. dubbingując postać disneyowskiej "Małej Syrenki".

22 kwietnia Sara James wystąpi na gali Fryderyk Festiwal 2023. Ma też swoją pierwszą nominację do nagrody w kategorii debiut roku.